Lionslar bağış yaptı

Sağlık Bakanlığı, Lions Kulüpleri tarafından yapılan bağışlarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi diyaliz ve onkoloji bölümünün bazı ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, diyaliz bölümüne 1 adet hasta yatağı bağışında bulunurken, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, Mağusa Kale Lions Kulübü, Girne Vatan Lions Kulübü ve Alsancak Mare Monte Lions Kulübü ise Onkoloji Merkezi’nin ihtiyacı olan 1 adet EKG cihazı, 6 adet oksimetre ve 1 adet de stetoskop bağışladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, hastanelere ve sağlığa yapılan her katkının kutsal olduğunu söyleyerek, şahıs, kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Pilli, Lions kulüplerinin her zaman sağlığa büyük hizmetler verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bütün kurum ve kuruluşlara bu tür katkıların yapılması çağrısında bulunuyorum. Sağlığa yapılan katkı insana hizmettir. Hükümetimiz sağlığa büyük katkı koymaktadır. Sağlığın ön plana çıkarılmasını istemektedir. 2020 yılını sağlık yılı olarak ilan ettik. Alt yapının yanında bu tür eksiklikleri gidermek için gerek bakanlığın ve kuruluşların katkı yapmasını bekliyoruz.”