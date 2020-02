Ya çözüm  ya bölünme

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, “Geçmişte bu adanın cefasını paylaşanların, adanın nimetlerini de adil ölçüler içinde paylaşabilmeyi başarması gerektiğini, aksi takdirde daha büyük güçlerin gelip paylaşacağını, sıkıntılarını da bu adada yaşayanların çekeceğini” vurguladı.

Çözümün sadece Kıbrıs ve bölgenin değil, aynı zamanda Türkiye’nin de yararına olacağını vurgulayan Akıncı, “Kıbrıs sorununun çözümü Türkiye’nin bölge ve AB ile olan ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Akıncı, bölgesel toplantılarına dün gece Değirmenlik’te devam etti. Akıncı, karşılıklı güven ve kararlılığın altını çizerek, özellikle seçimlerin ardından da halka beraber güven ve kararlılık içinde yürünmesi gereken bir yol olacağına vurgu yaptı.

Akıncı, doğalgaz konusunun gerginlik değil, işbirliği alanı olması gerektiğini hep söylediklerini, bu yönde öneri yaptıklarını anımsattı. Akıncı, doğal gaz konusunda 3 seçenekten birinin Moratoryum ilan etmek olduğunu, 2015 yılında sondaj yapılmaması yönünde Anastasiadis ile varılan mutabakatın 2017 yılında Rum tarafının sondaja başlaması ile sonlandığını, 2019 yılında gelir paylaşımı için ortaklık anlayışını içeren önerilerine de maalesef olumlu yanıt verilmediğini aktardı.

Akıncı, bunların dışındaki seçeneğin şimdiki gibi ayrı ayrı çalışma yapılması olduğunu, bunun da gerginliğe neden olduğunu kaydetti.

Çözüm konusunda en gerçekçi seçeneğin, uluslararası toplumun desteklediği, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin de resmi tezi olan siyaseten eşit iki kurucu devletin olacağı federal bir yapı olduğunu belirten Akıncı, bunun alternatifinin, statükonun, yani bölünmüşlüğün perçinlenmesi olduğunu kaydetti.

Siber ve Talat’a yanıt

Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile eski Meclis Başkanı ve Başbakan Sibel Siber’in kendisine yönelik söylem ve iddialarını da değerlendirdi.

Akıncı, şunları söyledi:

“Sayın Siber ‘aday olayım mı, olmayayım mı’, ‘birini mi destekleyim, yoksa tarafsız mı kalayım’ ikilemleri yaşamakta. Neredeyse her gün papatya falı açmakta. Benim ona önerim artık karar vererek aday olmasıdır. Çıksın düşüncelerini halkla paylaşsın…”

2. Cumhurbaşkanı Talat’ın ise “Akıncı bütün dünyaya küs” söylemini ısrarla tekrarladığını belirten Akıncı, şunları ifade etti:

“Bir gazeteci ‘Kırım’da ilhak oldu, burada da böyle bir şey olur mu’ diye sordu, ben de ‘olmaması için herkes dikkatli olmalı, bunu Kıbrıs Türk halkı istemez, bu durum Türkiye’nin de yararına olmaz’ dedim. Hemen ardından ‘Putin bu işi Kırım’da yaptı, cezası da olmadı, yarın aynısı Kıbrıs’ta yapılırsa ne olur? diye sordu ben de ‘Korkunç bir senaryo olur’ dedim. Bunları söyledim diye yer yerinden oynadı, yapılmadık hakaret, söylenmedik laf kalmadı. Ancak Sayın Talat bunlara tek bir söz dahi etmedi. Bunca haksızlık karşısında sözün yok muydu? Ama unutulmasın, bu halk her şeyi görür.”

Sayın Talat’ın kendi partisinin adayı olabileceğini, her kişinin de aday olma hakkı olduğunu ve buna saygı duyduklarını belirten Akıncı, “Ancak kendi adayını desteklemek için illa ki Cumhurbaşkanını karalamak zorunda değilsin” dedi.