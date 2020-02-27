20 yıl uyuyanları uyandırdı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC devletinin 20 yıldan beri ihmal ettiği ‘sosyal konut’ projelerini yeniden hayata geçiriyor. Baybars, öncelikle Maraş’a bin 192, Güzelyurt’a ise 30 adet sosyal konut yapılacağını açıkladı. Baybars hazırlanan projelerin 10 yılda tamamlanacağı ve 10 bin kişinin ‘uygun ödeme koşullarıyla’ konut sahibi olacağının müjdesini verdi.

Baybars’ın, sosyal konut projelerini uzun yıllar ‘taviz bölgeleri’ arasında yer alan Maraş ve Güzelyurt’tan başlatacak olması büyük dikkat çekti. Baybars yaptığı açıklamada “İnsanlarımıza çağdaş bir yaşam alanı sunarak ait oldukları topraklara kök salmalarını sağlamak hedefindeyiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri, dün; “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla “Grand Pasha Nicosia Otel”de basına tanıtıldı.

10 yılda 3 bin 500 sosyal konut hedefi

İçişleri Bakanlığı, Sosyal Konut Projeleriyle dar gelirliler için 10 yılda 3 bin 500 konut inşa etmeyi hedefliyor.

Projeyle yasanın belirlediği kriterlere sahip kişilere 240 aya varan vadeyle, asgari ücretin yarısını geçmeyen taksitlerle ve yüzde 20 peşinatla ev sahibi olma şansı sunulacak.

10 yılda 3 bin 500 konut inşası hedeflenen proje, ilk etapta Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilecek.

Konut projeleri engelsiz alanlar, okullar, sağlık merkezleri ve yeşil alanları içeriyor.

Sosyal Konut Projelerinin ilk adımı olan Gazimağusa- Maraş’ın ilk etabında toplam 376 konut inşa edilmesi hedeflendi. Projede 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle konut sahibi olamayan yurttaşlara uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

Kimler başvurabilecek?

Proje için başvuru kriterleri şöyle:

KKTC vatandaşı olmak.

25 yaşını doldurmuş olmak, ya da 25 yaşından küçük olması durumunda evli olmak.

Kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının oturmaya elverişli tapulu bir konutu bulunmaması.

Kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının konut yapımına elverişli arsa niteliği taşıyan arazisi bulunmamak.

Sözleşme ile taksit yöntemi ile konut koçanı almamış olmak.

Konut keşif maliyetinin yüzde 20’sini peşin ödeyebilecek mali imkana sahip olmak.

Sosyal Konut Yasası ve veya Hali Araziler Yasası uyarınca konut veya kırsal kesim arsası ile hali arazi almamış olmak.

Baybars: Gurur ve heyecan yaşıyoruz

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sosyal Konut Projeleri lansmanının açılış konuşmasında, “20 yılı aşkın aradan sonra, sadece kırsalda dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına katkı sağlamak değil bunun yanında, kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın barınma hakkına da destek sağlamak maksadıyla bir hamle yapmış bulunuyoruz. Bunun gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim” dedi.

Baybars, ilk etapta, görev süreleri sonuna kadarki dönem içerisinde, 406 konutla yaklaşık 1450 dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak, insanlara çağdaş bir yaşam alanı sunarak ait oldukları topraklara kök salmalarını sağlamak hedefinde olduklarını söyledi.

Baybars, uygun ödeme koşulları sunarak, onları sağlık koşullarına uygun, sağlam, ucuz ve kaliteli konut sahibi yapmak için sosyal devlet anlayışıyla politikalar üretildiğini söyledi.

10 yıllık planlama…

KKTC genelinde 10 yıllık bir takvimlendirmeyle planlanan sosyal konut projelerde, ilk olarak Konut Edindirme Birimi tarafından Gazimağusa-Maraş, Güzelyurt, Lefke, İskele ve Lefkoşa-Alayköy’de arazi tespitleri yapıldığını anlatan Baybars, Girne’de ise arazi tespit çalışmalarının son aşamaya getirildiğini, Lefke, İskele, Lefkoşa-Alayköy’de ise planlama çalışmalarının sonlandırılmak üzere olduğunu belirtti.

Hedef haziranda ihale

Bakan Baybars, “Hedefimiz 2020 Haziran ayında yerli müteahhitlerimizin desteğiyle ihale sürecini tamamlamak, hak sahiplerini belirleyerek yıl sonu itibarıyla kredilendirmeyi yapmak ve sosyal konut projemizin temelini 2021 yılının başında atarak 2 yıl içerisinde insanımıza evlerini teslim etmektir” diye konuştu.

Tatar: Konu siyasallaştırılmamalı

Açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yaptığı etkinlikte, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Güzelyurt Belediye Başkanı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da konuşma yaptı.

Başbakan Ersin Tatar da dünyanın her yerinde sosyal konutlara dair bir hassasiyet olduğunu dile getirerek İngiltere'yi örnek verdi.

Projeye katkı koyan bürokratlara ve İçişleri Bakanı Baybars’a teşekkür eden Tatar, bu gibi projelerin ülke çapında yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Özersay: Daha adil, daha planlı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanlığı ve projeye katkı koyan herkesi tebrik ederek konuşmasına başladı.

Ülkede geçmişte kırsal kesim arsası dağıtma konusunda yaşanan bazı sıkıntıların, adaletsizlik duygusunu körüklediğini söyleyen Özersay, altyapısı olmayan arsaların da dağıtıldığını belirtti.

Bu noktada kent ile kırsaldaki gençler arasında ayrım yaşandığını, kırsalda yaşamayanların da dağıtım yapılan bazı bölgelerden arsa aldığını söyleyen Özersay, daha adil, daha planlı, şu anda yapılan şekilde bir adıma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Arter: Talep artıyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Gazimağusa bölgesinde sosyal konut ihtiyaç ve talebinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Kırsal kesimde yaşayan gençlere yönelik yıllardır kırsal kesim arsaları verildiğini dile getiren Arter, şehirde yaşayan gençlere bu imkanın tanınmadığını belirtti.

Özçınar: Yerel yönetimler de yer almalı

Güzelyurt Belediye Başkanı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, sosyal konut projelerinde yerel yönetimlerin de yer alması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Çiğdem Emirzade, sosyal konut projeleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.