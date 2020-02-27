Yeni tanıklar dinlendi

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Ağustos ayında iş FEO Elegan isimli siteye düzenlenen yasa dışı sanal bet baskını sonrası tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ile aynı suçlama ile yargılanan 11 sanık hakkındaki davaya dün devam edildi. Duruşma başlamadan önce Yargıç Meltem Dündar, tanıkların görüntü ve fotoğraflarının çekilmemesi konusunda uyarıda bulundu ve çekenlerin suçüstü tutuklanması yönünde emir verdi.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmanın dünkü oturumunda iddia makamını 2 tanık daha dinletti. Şimdiye kadar dinlenen tanık sayısı dünle beraber 11 olurken, duruşma 27 Şubat tarihine ertelendi.



Dobrabet için görsel hazırladım

İddia makamının 10’uncu tanığı N.P, Barış isimli şahsın kendisine Skpe üzerinden ulaşıp, Dobrabet sitesi için görsel yapmasını istediğini söyledi. Tanık mahkemede şunları anlattı:

“Yasal bir site olduğunu söyledi. Beni bir yere götürdü. Büyük bir binaydı. İçeri girip, yukarı çıktık. Bilgisayarda nasıl bir görsel istediğini söyledi. İstediği görseli hazırladım. Parasını aldım. Daha sonra polis bana bazı fotoğraflar gösterdi. Barış’ın İrfan olduğunu anladım.”

Tanık, iddia makamının “Dobrabet için kaç kez iş yaptınız?” sorusunu üzerine ise “Birkaç kez yaptım” dedi. Tanık, şöyle devam etti:

2017 yılında da tam hatırlamıyorum Yamaç ya da Yavuz isimli biri internet üzerine bana ulaşıp, aynı site için görsel yapmamı talep etmişti. Bana 23 Nisan İlkokulu’nun orada büyük bir bina var. Oraya gidersem ücretimin ödeneceğini söylemişti. Gittim, ödememi aldım. Böyle bir şeye bulaştığım ve burada olduğum için çok üzgünüm. Şu anda mahkeme salonunda daha önce gördüğüm kimse yok. “

İş arıyordum, Dürem Hanım yardım etti

Mahkemede dinlenen 11’inci tanık B.K de 2017 yılında Akacan Holding’te işe başladığını ifade etti. Tanık şunları söyledi: “2017 Nisan ayında Dürem Varoğlu komşumdu. İş aradığımı biliyordu. Çalışmam içim beni Kalebet’e yönlendirdi. Akacan Holding’te işe başladım. İlk başlarda belli bir görevim yoktu. Canlı destek eğitimi aldım. Bir buçuk ay canlı destekte çalıştım. Kod adım Berna’ydı. Daha sonra işyeri kalabalıklaşınca personelin ihtiyaçları ile ilgilenmeye başladım. Yemekleri, çalışma izinler gibi işlemlerle ilgileniyordum. Kalebet bahis ve casino oyunları sitesi idi. Çalışma iznim Majestik Renta Car isimli şirket adınaydı.

Müdürümüz Ayla ve Dürem Hanımdı. Kalebet sitesinin Bulut Beye ait olduğunu biliyordum. Ayla Hanımın adı kod Mayla, Dürem hanımın Karen idi. Alas kod isimli biri de vardı. Alas sorumluydu. Daha sonra MDA isimli işyerine gittik. Çalışanlar Skype üzerinden iletişim kuruyordu. Herkes bağlı olduğu birimin gurubuna ekleniyordu. MDA Girne’deydi. Kâğıt üzerine kiralayan kişi Okan Bey olarak gözüküyordu. Sözleşmede Okan Beyin imzası vardı. Bulut Beye ait olduğunu biliyordum ama kira sözleşmesinde Okan beyin adı vardı.

Bulut Bey MDA’ya iki kez geldi. Bir kez Ayla Hanımı görmeye geldi, bir kez de işyerinde sorun vardı, onun için gelmişti. MDA’dan sonra evlere dağıldık. Sonra Çardak ofisinde devam ettik.

Maaşımı Akacan Holdingde muhasebeden alıyordum. Zarf içerisinde veriyorlardı, imza atıp alıyorduk.

2018 yılı haziran ayı başlarında işten ayrıldım. Personel arasında gerginlik ve lisans sorunu vardı. Lisans alınacağı söyleniyordu alındı mı bilmem.”

Avukatlar tanıklara sorular yöneltti

Bulut Akacan’ın avukatı tanığa sorular sordu. Savunma “Kalebet’in Bulut Beye ait olduğunu kim söyledi” diye sordu. Tanık “Ayla ve Dürem hanım söyledi “dedi.

Savunma,” Konak denilen yerde kaç kişi vardı” sorusuna tanık “50 kişi” cevabı verirken, “Hepsini tanır mıydınız?” sorusuna da Çoğunun ne iş yaptığını bildiğini söyledi.

Savunma, söz konusu binada emlak, renta car gibi birçok işlem merkezi ve ofis olduğunu ifade etti. Savunma “MDA şirketinin kira sözleşmesinde Bulut Beyin ismi yoktu değil mi?” diye sordu tanık “Evet yoktu” cevabı verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından dava bugün saat 14.00’e ertelendi.