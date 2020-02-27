Kefil de bulamadı

Girne’de 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda ismi tespit edilen ve Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalanan Celal Erdem Soycul dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Meltem Dündar, yasa dışı sanal bet zanlısı hakkında tutuklama emri verirken, yüksek teminat şartları belirledi. Toplam Bir milyon lira kefalet senedi imzalanması ve 150 bin TL nakit teminat yatırılması şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

Mali Suçlarla Mücadele Biriminde görevli Polis Çavuşu Yahya Suçiçmez, 7 Şubat 2020 tarihinde Girne’de FEO Elegan sitesine düzenlenen ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonda zanlının da isminin tespit edildiğini söyledi.

Polis, birçok bahis sitesine finans hizmeti sağlanması meselesi ile ilgili aranan şahıs ilan edilen zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili daha önce tutuklanan dört kişinin teminata bağlandığını hatırlattı.

Polis Çavuşu Suiçmez, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 150 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 500’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.