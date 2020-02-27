İzlenecek yol belli

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, KKTC’nin esas sıkıntılarını Türkiye’ye anlatmak için sürekli iletişimin şart olduğunu söyledi.

Partiden verilen bilgiye göre, Manavoğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye ziyareti ve gündemin başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“KKTC’nin daha iyi anlaşılması için Türkiye ile sürekli iletişim içinde olmamız gerek. Bunun zaruri olduğunu gördüm” diyen Manavoğlu şöyle devam etti:

“TBMM’de 600 milletvekili var. Birçoğu buraya hiç gelmemiş ve KKTC hakkında kulaktan dolma bilgileri var. Aralarında bürokrat olup KKTC hakkında çalışmalar yapmış olanlar var. Ama hepsinin bilgisi güncelleme istiyor. Temas içinde olmamızın hepimize faydası olacaktır.”

KKTC’nin esas sıkıntılarının Türkiye’de pek bilinmediğini söyleyen HP Milletvekili, ülkenin Türkiye manşetlerinden ve sosyal medyadan takip edildiğini belirtti.

Manavoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son dönemdeki açıklamalarının, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin buna verdiği cevapların halkın kafasını karıştırdığını ve insanlarda ön yargı oluşturduğunu söyledi.

Manavoğlu, Türkiye’de iki farklı komite başkanıyla verimli bir görüşme yaptıklarını da belirtti.

“İhtiyaç ve sıkıntılarımızı anlattık”

Gülşah Sanver Manavoğlu, şunları da kaydetti:

“İhtiyaç ve sıkıntılarımız, uçuşlardaki fiyat problemini, kaynak aktarımındaki problemleri ve sonuçlarını paylaştık. KKTC’deki tatillerin Türkiye’de yurtdışı kategorisinde olmasının getirdiği olumsuzları anlattık. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun KKTC tatil giderlerini yurtdışı statüsünde olması nedeniyle taksitlendirmeme kararını konuştuk. Bazı girişimler yapılmasını istedik. İthalatta yaşadığımız lojistik maliyetlerinin indirildiği takdirde, Mersin KKTC arasındaki lojistiğin teşviklendirilmesi sonucunda ekonomik canlanmanın mümkün olacağını anlattık. Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacağı bazı açılımlarla; ürettiklerimizi Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden başka ülkelere satabildiğimiz, ithalat masraflarını azalttığımız takdirde kendi kendimize yetebileceğimizi ve kaynak ihtiyacımızın azalacağını söyledik.”

“Faizlerin düşük olması gerekir”

“Ülkedeki ekonomik ortam istemediğimiz noktaya geldiğinde devletin de gelirleri azalır. Bütçe öngörülen ve planlanandan sapar ve tüm ülke bütçesi kötü etkilenir” diyen Manavoğlu, bu dengeleri doğru şekilde kurabilmek için etraflı düşünmenin şart olduğunu söyledi.

Ekonominin dengesini sağlayabilmenin en iyi yolunun ihracatın güçlenmesi olduğunu dile getiren Manavoğlu, “Ülkede üretim ve yatırımın devamı için faizlerin düşük olması gerekir. Kredi alıp yapacak olanın da kazanabilmesi için bu şarttır. Doğru hesaplar yaparak ilerlemeliyiz” ifadesini kullandı.

Brexit’in yeni fırsatlar için kapı araladığını söyleyen Gülşah Sanver Manavoğlu, İngiltere’yle direkt uçuşlar için sürekli bir diplomasi mekiği yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da konuşan Manavoğlu, bu seçimin öncekilerden çok daha kritik olduğunu belirtti.

“Etrafımızda yaşananları daha iyi değerlendirecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var” diyen HP Lefkoşa Milletvekili, KKTC’nin Türkiye ve diğer ülkeler nezdinde stratejik öneminin arttığını hatırlattı.