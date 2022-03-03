Protokol imzalandı

Mersin Emlakçılar Odası ile Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, eğitim alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur ile Türkiye Cumhuriyeti Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFET) Başkan Yardımcısı ve Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, protokole Bakan Kutlu Evren huzurunda imza attı.

Protokolde KKTC’de ticaret vergi sertifikası, mesleki yeterlilik belgesi (MYK5 Belgesi) ve ekspertiz alanında eğitimler öngörülüyor.

Bakan Kutlu Evren, imza töreninde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye’deki kurumların birliği yapmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.