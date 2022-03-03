Korkunç bir enflasyon olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, elektrik zammının korkunç bir enflasyon etkisi yaratacağına dikkat çekti.

Erhürman, akaryakıt ve elektriğin başka hiçbir şeye benzemediğini vurgulayarak, söz konusu zammın sadece asgari ücretliyi değil, orta sınıfı da çökerteceğini, akaryakıt zamlarının da kapıda olduğunu söyledi.

“Çiftçi ile hayvancı mazot dolayısıyla ağlıyor. Bu memlekette üretim yapılamaz duruma geldi” diye konuşan Erhürman, Rusya-Ukrayna savaşının dolaylı ekonomik etkisinin de korkunç olduğunu belirtti.

Zammın, doğrudan etkileri kadar dolaylı etkilerinin de görüldüğünü söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Hayvan yemlerinin hepsi Rusya’dan geliyor. Hayvancı açısından cehennem tablosuna doğru gidiyoruz. Türkiye de çok büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna’dan getiriyor buğdayı. Ülkemizden Rusya’ya ihracatta ise birinci sınıf mandalina 5 milyon dolar. Bütün narenciyemiz çok büyük ölçüde Rusya pazarıyla ilintili. Dolaylı etkiler çok büyüktür ama doğrudan etkiler de korkunç boyutlardadır.”

Belediyelerin batmış olması…

Erhürman, belediyelerin batmış olmasının, belediye sayılarıyla açıklanamayacağını söyledi.

Belediyeler reformunun yıllardır üzerinde çalışılan ve ciddi bir konu olduğunu belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu böyle seçime 4 ay kala oturalım haritanın üzerinde çizelim, ona göre belediyeleri birleştirelim ciddiyetsizliğiyle olmaz” dedi.

Esas sorunun, hangi belediyeleri ne için birleştirileceğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Erhürman, büyük belediyenin, her zaman daha iyi hizmet veren belediyedir cümlesinin de doğru olmadığını kaydetti.

Borçlu belediyelere, CTP’li belediyeler arasındaki farka da dikkat çeken Erhürman, “Batmış belediyeleri alıp bugünlere getirdi CTP’li belediyeler. Batmış belediyeleri aldık ve ayağa kaldırdık. Belediyelerin batmış olmasını, belediye sayılarıyla açıklayamazsınız” dedi.

Hedef tek başına iktidar

Örgütsel yapılarını tekrardan gözden geçirdiklerini ve çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“CTP yetkililerinin çok daha fazla halkın içinde olması, günlük politikayı halkın arasında da yapması gerektiğini tespit ettik. Şu andan itibaren artık bu güçlü yapısıyla CTP bir sonraki seçim için tek başına iktidar hedefini ortaya koymuş durumdadır.”

Özellikle kırsaldaki örgütlenmelerinde ciddi sorunlarının olduğunu gördüklerine dikkat çeken Erhürman, veriler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

“Böyle hükümet programı mı olur?”

Hükümet programı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “Hükümet programına dayanarak güven oylaması yapılır mecliste. Manifestolarda bile halka ne yapılacağı anlatılır. Kamu reformu geçireceğim dediğinde, kamu reformunda ne yapacağını anlatacaksın. Ciddiyetsiz, demokraside asla olmayacak bir şeydir. Asgari ücret günümüz koşullarına göre değişecektir diye bir şey yazdılar. Böyle hükümet programı mı olur? Kamu reformu tek başına hiçbir şey ifade etmez” diye konuştu.

“KIBTEK’i artıyla bıraktık”

“Hükümet programında asgari ücrette günün koşullarına göre gereken değişiklikler yapılacaktır yazarsanız bu ciddiyetsizliktir” diyen Erhürman, herkese göre günün koşullarının farklı olduğunu kaydetti.

Dörtlü hükümet döneminde KIBTEK’i 10-11 milyon artıyla bıraktıklarını hatırlatan Erhürman, “KIBTEK zaten kar amaçlı bir kurum değildir. Eksiye düşmemesidir önemli olan. Vatandaşa ucuz ve temiz elektrik sunabilmesidir hedefi” dedi.

KIBTEK’in zarara girmemesinin önemine işaret eden Erhürman, önceki dönemlerde zam yapılmaması durumunda, normalden daha fazla zam yapılmak zorunda kalınacağını söylediklerini de hatırlattı.

