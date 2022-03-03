Ankara’ya mesaj götürecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’la yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmasını istedi. Herzog ise, bu mesajı Ankara’ya götüreceğini söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre günübirlik resmi ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunan Herzog, Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis ile bir araya geldi. İki lider, görüşmede Ukrayna’daki savaş başta olmak üzere enerji konusunu, EastMed-EurAsia Interconnector projelerini, Kıbrıs sorununu, üçlü iş birliğine dair konuları ve iklimsel değişikliği ele aldı.

Anastasiadis, Herzog’un daha önce birçok kez ziyaret ettiği Güney Kıbrıs’ı ilk defa Cumhurbaşkanı sıfatıyla ziyaret ettiğini söyledi.

Habere göre Anastasiadis, Herzog’u Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere ve Güven Yaratıcı Önlemler’e dair bilgilendirdiğini kaydederek, “ne yazık ki Türkiye ile Kıbrıs Türk liderliği buna karşılık BM kararlarına aykırı olan iki devletli çözümü ileri götürüyor” dedi.

İsrail’in Kıbrıs sorunundaki görüşü nedeniyle Herzog’a teşekkürlerini sunan Anastasiadis, Herzog’un Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için gösterilen çabalara şahsi ilgisi bulunduğunu dile getirdi.

Kıbrıs sorununda müdahil tarafların, müzakerelere götürecek şartların oluşturulması için çalışmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapan Anastasiadis, Herzog’un Güney Kıbrıs Hükümeti’nin mesajını Türkiye’ye yapacağı ziyarette ileteceğini kaydetti.

Anastasiadis, Herzog ile ikili ilişkileri ve bunların daha ileri götürülmesini tartıştıklarını belirterek, enerji konusunda da AB’nin farklı ve istikrarlı enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğu konusunda Herzog ile hemfikir olduklarını ifade etti.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü iş birliği konusunda ise gerek kendisinin, gerekse Herzog’un bu iş birliğindeki ilerlemeden memnun olduğunu ve ABD’nin de bu oluşumun genişletilmiş şekline, yani 3+1 olacak şekilde katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Üçlü işbirliği

Herzog ise, ülkesinin Güney Kıbrıs ile ilişkilerini ve Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasındaki üçlü iş birliğini geliştirme niyetinde olduğunu ifade etti.

Habere göre Herzog, Anastasiadis’e enerji iş birliği ve iklimsel değişiklikle mücadeleyle ilgili görüşleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Herzog, Ukrayna’da yaşanan trajedinin, herkesin ülkesinin ilkeleri ile menfaatlerinin korunması için birlikte çalışması gerektiğinin bir göstergesi olduğunu ve kendisinin de Türkiye’ye gittiğinde bu mesajı vereceğini söyledi.