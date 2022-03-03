Chayed aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de, önceki akşam gerçekleştirilen trafik kontrolleri sırasında, uyuşturucu madde tasarruf ettikleri şüphesi ile karakola götürülen yabancı uyruklu 2 kişiden Chayed Fahd, üzeri aranacağı sırada polis memurunu tekmeleyerek koşarak kaçtı. Polis Fahd’ı aranan şahıs ilan ederken, arkadaşı olan Fias Ahmed’i uyuşturucu tasarrufu suçlaması ile mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Bayır, 1 Mart 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında, Geçitkale’de, bir restoranın önünde trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından durdurulan kiralık aracın içerisinde Fias Ahmed’in yolcu olarak, şu an aranmakta olan Chayed Fahd’ın ise sürücü olarak tespit edildiğini söyledi. Bayır, şüpheli hareketler sergilemeleri nedeniyle zanlıların alıkonularak Geçitkale Polis Karakolu’na götürüldüklerini ifade etti. Polis, zanlıların karakola götürüldükleri esnada araç dışına bir şeyler attıklarını belirlendiğini aktardı.

Tekmeleyip kaçtı

Yapılan kontrolde araçtan atılan eldiven içerisinde, 2 gram hintkeneviri ile 21 adet uyuşturuculu hap ele geçirildiğini anlatan polis, zanlıların karakola getirildikten sonra üzerlerinin aranacağı esnada, Chayed Fahd’in, polis memuruna tekme atarak koşup kaçtığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve aranmakta olan zanlının olduğunu belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.