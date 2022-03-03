Aşı kartı yeterli

Güney ve Kuzey arasında geçişlerde bugünden itibaren tam aşılılardan PCR testi istenmeyecek.

Yeni karara göre; iki doz AstraZeneca, Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı olup, ikinci doz aşının üzerinden 14 gün geçenlerden test sonucu aranmayacak, ancak ikinci dozun üzerinden 7 ay geçmemiş olması veya hatırlatıcı dozun yapılmış olması gerekiyor. İki doz Sinovac, Sinopharm ve Sputnik asısı olup, yaptırılan ikinci dozun üzerinden 14 gün geçmiş olanlardan ve bir doz Johnson&Johnson aşısı olup aşı tarihi üzerinden 14 gün geçmiş olanlardan da test sonucu aranmayacak, ancak ikinci dozun üzerinden 3 ay geçmemiş olması veya hatırlatıcı dozun yapılmış olması şart koşuluyor.

Aşısızlardan test istenecek

Geriye kalan uygulamalarda ise değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Buna göre, 5-11 yaş arasındaki çocuklar, aşı olmamış orta ve lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da yaşayanlardan 7 günlük PCR veya hızlı test sonucu istenecek.

Aşı olmamış 12 yaş ve üstü kişilerden, yukarıda belirtildiği gibi aşı geçerlilik süresi dolup da hatırlatıcı dozunu olmayanlardan 72 saat önce yaptırılmış PCR test sonucu veya 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı test sonucu istenecek.

İşte yeni kurallar

*Pfizer/Biontech, Astrazeneca ve Moderna aşıları ile tam doz aşılı olup ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 7 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişiler.

Sinovac, Sinopharm veya Sputnik ve Johnson& Johnson aşıları ile tam aşılı olup ikinci dozunun (Johnson& Johnson aşısının 1. Dozunun) üzerinden 14 gün geçmiş kişiler. Son dozlarının üzerinden 3 ay geçmemiş veya geçmesi halinde hatırlatma dozunu yaptırmış kişiler Covid-19 testi aranmaksızın geçiş yapabilecek.

*Aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise öğrencileri), 5-11 yaş arası çocuklar ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden aşısız kişiler son 7 günlük negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçecek.

*Hiç aşı yaptırmamış kişiler, 12 yaş ve üzeri olup hatırlatma dozu zamanı gelen ve hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler ise son 72 saatlik negatif PCR/ son 48 saatlik negatif antijen testi ile geçebilecek.

Okullarda uygulama

*Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar izole olacak. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirecek. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edecek.

*Öğretmenin temaslı olması durumunda tam aşılı öğretmenler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecek. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. Gün antijen testlerini yaptıracak. Eksik aşılı veya aşısız öğretmenler ise 7 gün izole olacak ve 7’inci günün sonunda antijen testlerini yaptıracak. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecek. Her iki durumda da kişilerin belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yapacak.

*PCR test sonucu pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin izolasyon süreci 7 gün olacak. Yedinci günün sonunda hastalara PCR testi yapılacak. Test sonucu pozitif ise hastaların karantina süresi 10 günden bitecek.

*4-6 yaş arası okul öncesi sınıflarda Covid-19 pozitif vaka görülmesi halinde maske kuralı uygulanıp uygulanmadığı dikkate alınarak temas durumu değerlendirilecek.

3- Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatlik negatif covid-19 testlerini ibraz etmek zorunda olacak.