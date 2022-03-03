Devlet battı özel uçtu

Diyalog rakamları gözler önüne seriyor

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ta yıllardan beri Elektrik Kurumu’nun yanı sıra Telekomünikasyon Dairesi’nin ‘özelleştirilmesi’ tartışılıyor, ancak herhangi bir sonuca ulaşılamıyor. Elektrik Kurumu mevcut yapısıyla bir milyar 300 milyon liranın üzerinde borç batağına sürüklenirken, ortaya çıkan rakamlar telefon dairesinin batmış durumunu da gözler önüne seriyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; KKTC Telekomünikasyon Dairesi geçtiğimiz yıl içinde 62 milyon 400 bin TL dolayında bir gelir elde ederken, giderleri de 92 milyon 900 bin TL oldu. KKTC’nin tüm siyasi partileri bugüne kadar telefonda ‘özelleşmeye’ karşı çıktığı halde, ortaya çıkan rakamlar iki özel kuruluşun devletten çok daha güçlü duruma geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl içinde GSM şirketlerinden Turkcell’in gelirleri 228 milyon 563 bin, Telsim’in ise 188 milyon 468 bin TL oldu. Böylece iki GSM şirketinin gelirleri 417 milyon 31 bin liraya ulaşmış oldu.



Aradaki fark korkunç

İki GSM şirketinin 417 milyon liralık gelirine karşılık, Telekomünikasyon’un 62 milyon liralık gelir elde etmesi aradaki farkın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bu durum ‘özelleşme’ olmadan, KKTC’de haberleşmenin aslında özel kuruşlar tarafından sağlandığını ortaya koyuyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yıllar itibarıyla gelir ve gider tablosu şöyle:

2018 Yılı: Gelir 44 milyon 400 bin Gider: 57 milyon 700 bin

2019 Yılı: Gelir 40 milyon 700 bin Gider: 62 milyon.

2020 Yılı: Gelir: 39 milyon 900 bin Gider: 88 milyon 900 bin.

2021 Yılı: Gelir: 62 milyon 400 bin Gider: 92 milyon 900 bin TL.

Güney Kıbrıs’ta CYTA’nın durumu

Güney Kıbrıs’ta bir kamu kuruluşu olan CYTA’nın ise çok karlı durumda olduğu öğrenildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre CYTA 2020 yılında 349 milyon Euro gelir elde ederken; gideri 268 milyon, net karı 81 milyon Euro oldu.

CYTA’nın son 4 yıllık gelir ve gideri şöyle:

2017 Yılı: Gelir 351 milyon Euro Gider: 276 milyon

2018 Yılı: Gelir 344 milyon Euro Gider: 280 milyon

2019 Yılı: Gelir 352 milyon Euro Gider: 280 milyon

2020 Yılı: Gelir 349 milyon Euro Gider: 268 milyon.

