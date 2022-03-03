Seri tamamlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, toplumun yüzde 81’inin Covid-19’a karşı aşılanarak seriyi tamamladığını açıkladı. Pilli, 35 merkezde vatandaşlara aşı yapılmaya devam edildiğini, bugüne kadar 906 bin 108 doz aşı yapıldığını, toplumun yüzde 81’inin aşılanarak seriyi tamamladığını, aşılama oranında çoğu ülkeden önde olunduğunu söyledi.

Pilli, hedefleri, projeleri, sağlıktaki durumu Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

Şu an yoğun bakımdaki kişilerin aşısız ve yaşlı olduğuna dikkat çeken Pilli, “E-devlet uygulamada olsaydı kimin aşılı, kimin aşısız olduğunu görebilecektik” dedi.

Çocuklar için ülkeye Avrupa Birliği üzerinden 2 bin doz aşı geldiğini, bin aşının yapıldığını, ikinci dozların da yapılacağını belirten Pilli, “Sayı daha fazla olabilirdi. Ailelerde çekince var… Covid-19’un eski gücünü kaybetmesi de bir etken olabilir” şeklinde konuştu.

Bir süre daha kurallara uymalıyız

Ali Pilli, son dönemde 300 ile 500 bandında seyreden vakaların baskın ve daha hızlı bulaşan Omicron varyantı olduğunu söyledi.

Pilli, özellikle yaşlılarla kronik hastaların bir süre daha korunması gerektiğini vurgulayarak, “Yaşlıları da kendimizi de korumaktan vazgeçtik. Vakalar bu nedenle arttı. Vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Sonuçta bu öldürücü bir hastalık” dedi.

Omicron’un öldürücü, hastaneye ve yoğun bakıma yatış etkisinin daha az olduğunu belirten Ali Pilli, “İki yıldır ‘maske, mesafe ve hijyen’ deniyor. İnsanlar haklı olarak sıkıldı. Ben de sıkıldım ama bir süre daha kurallara uymalıyız… Nisan’a doğru vakaların azalacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Covid-19’a bağlı ölüm oranlarına da değinen, kronik hastalığı olan genç insanların kaybedildiğini anımsatan Sağlık Bakanı Pilli, “Ölüm oranları fazla gibi görünebilir ama değil. Diğer ülkelere göre aşağıdayız…” dedi.

Hastane projeleri gündemde

Yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’nin bu dönemde bitirilmesine dair hedefleri olduğunu ancak henüz bunun için bir kaynak ayrılmadığını kaydeden Bakan Pilli, “İrade koyarsak ki koymamız gerekir, bu kaynak bulunur” şeklinde konuştu.

Yarım kalan Girne Hastanesi hakkında da konuşan Pilli, “Hastane için 30 milyon TL’yi Sağlık Fonu’ndan ayırmıştık. Bu para hâlâ duruyor. Girne Hastanesi bize devredildiğinde 30-33 milyon TL’ye bitirilebilirdi. Ben görevi devrettikten sonra 68 milyonluk ihale kazanıldı ancak enflasyon nedeniyle kazanan vazgeçti. Şimdi yeniden ihaleye çıkılacak…” dedi.

Pilli, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin (AMATEM) 6 ay-1 yıl içinde bitebilecek durumda olduğunu söyleyerek, “AMATEM’i bitirmek de hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hasta yükünü kaldıramadığını, çağdaş sağlık hizmeti için Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane kazandırılması gerektiğini belirten Pilli, hastanenin ihalesine Türkiye Cumhuriyeti’nde çıkıldığını, bu yıl içinde inşaata başlanacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin ihtiyaçları karşılamada yeterli olmadığını ancak ne zaman talep etseler Maliye Bakanlığı’nın imkan sağladığını söyleyen Pilli, alt yapılar için de Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yardımda bulunduğunu kaydetti.

İlaç sıkıntısı çözülecek

İlaçlarla ilgili ihalelere yılsonu çıkıldığını, dövizdeki dalgalanma nedeniyle Türkiye’deki firmaların ilaçları kısıtladığını belirten Pilli, şunları söyledi:

“İlaç sıkıntısı vardı ama kanser ilaçlarında çok büyük sıkıntı olmadı. Mümkün olduğu kadar kanser ilaçları geldi. TC Sağlık Bakanlığı’na eksik ilaçlarla ilgili ne zaman talep iletsek, bunu çözdüler. Bu sorunun tamamen çözülmesi için ilgililerle konuştuk…”

Pilli, “130 milyon TL’lik ihaleye çıktık. Bu ayın sonuna doğru tüm ilaçlar gelecek… Eğer ilaç sorununu çözmek istersek otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz. İnanın bunu sağlarsak ilaca harcadığımız paranın yarısını harcayacağız” dedi.

Pilli, tüm sağlık merkezlerinde ilaçların sayılması için talimat verdiğini, önümüzdeki günlerde İlaç Eczacılık Dairesi bünyesindeki depodaki ilaçların da sayılacağını belirtti.