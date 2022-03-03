İlişkiler güçlenecek

Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını, ilişkileri geliştirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tatar ziyaretlerde Manavgat yangınında KKTC halkının desteğini hissettiklerini ifade eetti.

Tatar, Manavgat’tan atalarının 1571’den beridir Kıbrıs’a geldiğini, Barış Harekatı’na da destek verdiğini anlattı. Heyet dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ayrı ayrı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyleyerek, “Üzerimize düşen görev, devletimizi daha da güçlendirmek, insanlarımızın, umutla ve korkusuzca yaşayabileceği bir ülke haline getirmektir.” dedi.

Egemenliğin önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliği ve devletten devlete yapılacak mutabakatla siyasi bir antlaşmanın olabileceğini ve bunun da Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sağlanabileceğini belirtti.

Sucuoğlu: Deniz ayırıyor

Başbakan Faiz Sucuoğlu da KKTC ile Manavgat’ı denizin ayırdığını ifade ederek, tarih boyunca nüfus değişimi dahil ekonomik iş birliklerinin yapıldığını söyledi.

Sucuoğlu, “İki ayrı devlet olsak da tek milletiz, dilimiz dinimiz bir, atalarımız bu topraklara Anadolu’dan geldi, et ve tırnak gibi ayrılmaz bağlara sahibiz” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, Türkiye ile ekonomik alanda olsun, doğal zenginliklerin paylaşımı olsun her alanda birlikte hareket ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yatırımların ülkeye gelmesine önem verdiklerini de ifade eden Sucuoğlu, heyete ülkeyi ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.