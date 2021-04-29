İhbar üzerine 3 kişi tutuklandı, Biri doktor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir yıl önce özel bir klinikte yapılan yasa dışı kürtaj gün yüzüne çıktı.

Aldığı ihbar üzerine soruşturma başlatan polis, biri doktor üç kişiyi gözaltına aldı.

Doktor İsmail Başarır’ın yasal süreyi geçmesine rağmen Melek Akıllıoğlu’nun 13 haftalık bebeğini

6 bin lira karşılığında kürtaj ettiği belirtildi. Semih Uygur’un ise bebeği aldırması için özel kliniği ayarladığı kaydedildi.

Gözaltına alınan üç zanlı dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

6 bin TL’ye yaptırıldığı ileri sürüldü

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İzlem Kasap, Melek Akıllıoğlu’nun, Semih Uygur’un teşvikiyle 13 haftalık bebeğini özel bir klinikte kürtajla aldırdığını söyledi.

Polis, bebeği alan şahsın doktor olan İsmail Başarır olduğunu, bu iş karşılığında 6 bin TL aldığını açıkladı.



Polis, Melek Akıllıoğlu ile Semih Uygur’un gönüllü ifade verdiğini ve İsmail Başarır’ın kliniğine giderek hamileliğin sonlandırıldığını belirttiklerini aktardı.Polis, İsmail Başarır’ın kliniğine giderek araştırma yaptıklarını, Melek Akıllıoğlu adına kesilmiş olan 22 Nisan 2020 tarihli makbuzu emare aldıklarını açıkladı.Polis, Başarır’ın, Akıllıoğlu’nun kanaması olması nedeniyle acil müdahale ettiğini, bebeğin ise 8 haftalık olduğunu iddia ettiğini aktardı.Polis, doktorun iddiasının araştırıldığını ancak bebeğin 13 hafta 3 günlük olduğunu belirlediklerini söyledi.Polis memuru, kürtaj yapılan tarihte Melek Akıllıoğlu’nun, herhangi bir kanama veya ağrısının olmadığının da tespit edildiğini aktardı.

5’er bin TL ödediler

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden, uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 5’er bin TL nakdi kefalet ödemesi ve birer kefilin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.