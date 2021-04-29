‘Esnaf perişan’

Çiğdem AYDIN

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, kapalı turizmin bir nebze de olsa ekonomiye katkı sağladığını fakat hedefin bayram sonrası açık turizme geçilmesi olduğunu belirtti. Üstel, esnafın perişan olduğunu da kabul etti.

Bakan Üstel, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Kapalı turizm kararı olumlu karşılandı fakat yeterli gelmedi ne tür çalışmamız vardır?

Üstel: Kapalı turizmi açmamız özellikle turizm çalışanları için çok önemli. Şu anda bölge esnafına henüz katkısı yok çünkü dışarıya çıkamıyorlar. Ancak ülkedeki üretimin tüketilmesi konusunda oldukça faydalıdır. Son 14 aydır ülkenin lokomotif sektörü olan turizm kapalıdır. Turizmin yavaş yavaş dışarıya çıkması ve esnafa ulaşması gerekiyor. Esnafımız perişandır ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Tedbirleri artırarak denetimleri artırarak tesisleri açtık. Ülkede üretim fazlamız vardır… Tüketim merkezleri kapalı iken tüketimi sağlayamayız. Hayvancı çiftçi kan ağlıyor. Yerli üretimin yüzde 75’i otellerimizde tüketiliyordu. Sağlık ve ekonomiyi birlikte yürütmek zorundayız.

Soru: Üç günlük kapalı turizmin bir getirisi oldu mu?

Üstel: Üç günü kapsayan kapalı turizmi açtık. Ufak bir kapalı turizmi başlatmamız bile iki bin kişinin ekmek yemesine vesile oldu. Tedarikçi de yavaş yavaş hareketlendi. Çiftçi ve hayvancı az da olsa ürettiğini satıyor ve satacak da. İlerleyen günlerde takvimlendirmek suretiyle yeni açılımlar yapacağız.

Soru: Turizmde tam açılım ne zaman olacak, bir tarih öngörüyor musunuz?

Üstel: Vakaların seyrine göre Mayıs ve Haziran aylarında yeni yeni açılımlar yapacağız.

Örneğin İsrail maske ve PCR’ı kaldırdı. Çift aşı ile ülkesine turist kabul ediyor. Biz 50 yaşın üzerini aşılamayı tamamladıktan sonra Mayıs sonu gibi takvimlendirerek turizmi tamamen açmayı hedefliyoruz. Güney Kıbrıs’a baktığımız zaman şu anda sadece aşı karnesi ile turist kabul ediyor. Biz de aşılamamızı tamamlayıp ekonominin çarklarını sağlıkla beraber çevireceğiz.



Soru: Ramazan Bayramında ek tedbir gelir mi?Üstel: Şu anda vaka sayılarında belli bir çizgide gidiyoruz, bir sıkıntı görünmüyor. Mevcut kurallarla Ramazanı Bayramını geçirecek gibiyiz. Bayramda sadece 10 kişiden fazla kimse bir araya gelmemeli. Şahsi düşüncem tedbirlerimiz şu anda yeterlidir. Fakat yine Sağlık Üst Kurulu karar verecektir. Ayrıca deniz mevsimi yavaş yavaş başlıyor. Pazar günü tam kapanma konusunu da gözden geçirmemiz gerekecek ama vaka artışlarına göre hareket etmek zorundayız.Soru: Şu anda aşılamada hangi noktadayız?Üstel: Aşılama sağlık ocakları ve hastanelerde yapılıyor. Şu anda ortalama 60 bin insan birinci ve ikinci dozu oldu. Planlanan 10 bin civarında aşımız vardır. Onlar da bu ay içinde tamamlanacak. 41 bin ise bekleyen vardır. Bu aşılarımız bittiğinde toplumun beşte birini aşılamış yani yüzde 18’ini aşılamış olacağız. En riskli grup 50 yaş üzeridir ve bir an önce bu yaş grubunu da tamamlayacağız. 50 yaş grubunu tamamladıktan sonra sektörel aşılamaya geçme planımız vardır.Soru: 500 yataklı hastane projesi vardı, şu anda durum nedir?Üstel: Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bina olarak yorgun ve yeni bir hastane önemlidir. 500 yataklı hastane projesi devam ediyor fakat seçilen alanda ciddi istimlak problemleri var. Türkiye’den ekip geldi yeniden planlama yaptık ve istimlak alanlarını projeden çıkardık. Ona göre planlarımız yaptık. Etütlerimizi tamamladık. Ecza Deposu, Devlet Laboratuvarı ve 500 yataklı hastaneyi aynı alan içerisine yapacağız. Proje çizilme aşamasındadır temelini de bu yıl sonuna kadar atmış olacağız. İlaç almak konusunda da otomasyona geçeceğiz.Soru: TIP-İŞ’in “Bu Memleket Bizim” eylemine katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?Üstel: Sağlığı siyasete bulaştırmamak lazımdır. Bilim insanları ‘üçüncü dalga geliyor’ diye uyarıda bulunurken, sağlık temsilcileri ve sağlıkçıların o eylem içerisinde olması beni çok üzdü. O eylem olmasaydı Bayram üzerinde yeni açılımları düşünebilirdik ama bunu mümkün kılmadı arkadaşlar. Polis gerekli tahkikatı yaptı, gerekli suç duyurusunu da bulunacaklar.