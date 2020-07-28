Sade bir gösterge oldu

BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan BIST pay endeksleri dün itibarıyla 1000 puanlık değerler olarak ifade edilmeye başlandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştiriyor. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten dün itibarıyla iki sıfır atıldı.

Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

Borsa yüzde 0,31 değer kazandı

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,66 puan artarak 1.195,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 7,55 puan ve yüzde 0,63 değer kazanımıyla 1.199,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.194,35, en yüksek 1.203,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 1.195,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre; mali endeks yüzde 0,29 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 5,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,51 puan ve yüzde 0,11 yükselişle 1.350,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Güneş Sigorta ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.