Yeterli yatırım yapılmadı

Aralarında tabipler ve sağlık çalışanlarının örgütlerinin de bulunduğu 13 Sivil Toplum Örgütü, “Yurttaşların nitelikli, ücretsiz ve kamusal sağlık hizmeti alma hakkını hükümete bir kez daha hatırlatmak” için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı.

Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası’nın ortak açıklamasını, Kıbrıs Türk MS Derneği Başkanı Sibel Hançerli okudu.

Açıklamada, yıllar içerisinde kamu sağlık merkezlerine insan iş gücü ve fiziki altyapı açısından yeterli yatırımlar yapılmadığı için sağlık hizmetlerinin devlet eliyle zayıflatıldığı savunuldu.

“Sorunların varlığı kabul edilmeli”

Son 6 aydır Covid-19 ve diğer hastaların tedavilerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için uyarılar yapıldığına ve hükümet edenlerin bu uyarıları dikkate almasının beklediğine işaret edilen açıklamada, “Ne var ki bu bekleyiş yönetenler gibi rahat koltuklarında oturarak beklemeye benzemiyor. Sorunları çözmek için sorunların varlığını kabul etmek gerekir” denildi.

31 Mart tarihinde hükümetin aldığı ani bir kararla ülkede sağlık sisteminin amiral gemisi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle birlikte birçok hastanın tedavisinin kesintiye uğradığı savunulan açıklamada, toplumsal bilinç ve sağlık çalışanlarının yoğun özverisi sayesinde 1. dalganın atlatıldığını ancak Covid-19 sürecinde tedaviye erişimin engellendiği kaydedildi.

“Nalbantoğlu pandemi hastanesi olmamalıdır”

22 Temmuz akşamı yeni çıkan Covid vakaları nedeniyle karantina servisinin dolduğu ve Sağlık Bakanlığı’nın üroloji servisindeki hastaların tahliye edilmesini emrettiği ancak hastaların ve sağlık çalışanlarının karşı çıkması nedeniyle servisin boşaltılmadığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zengin ve fakir demeden herkesin tedavi imkanına sahip olabileceği, tedavisi sonrası yüklü bir faturayla karşılaşmayacağı, devletin korumak ve geliştirmekle yükümlü olduğu yerlerdir devlet hastanelerimiz.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ise binlerce hastanın yaşama tutunabilmesi için tek adrestir…”