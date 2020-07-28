2 Ağustos’a kadar bekleyiş sürecek

Oruç Reis sismik faaliyetleri için Türkiye’nin Navtex ilan ettiği bölgenin kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmesiyle tırmanan gerilimin düşüşe geçtiği belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının geçtiğimiz pazar günü itibarıyla kademeli olarak bölgeden ayrılmaya başladığı, Yunan askerî unsurlarının ise Navtex’in sona ereceği 2 Ağustos’a kadar teyakkuz halinde kalacağı ileri sürülürken; Rum Sözcü Türkiye’ye “AB’nin topyekün ve koordineli hareket etmesi ile cevap verilebileceğini” iddia etti.

Fileleftheros haberi “Türk Oyunları… Kuvvetlerin Kademeli Çekilmesi İle Gerilimi Düşürme Hareketleri Kaydediliyor… Yunan Ordusu Tetikte Kalıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Yunanistan’daki askerî ve diplomatik kaynakların “Türk ve Yunan hükümetleri arasında bir uzlaşı olmuş olabileceğine” işaret ettiklerini yazan gazete, anlaşmazlıkların açık durduğunu, bunun da iki devlet arasında bir uzlaşı mı yoksa herhangi başka bir müdahale mi olduğuna dair soru işaretleri yarattığını yazdı. Gazete son saatlerde Rus ve Amerikan savaş gemilerinin süratle bölgeye gittiğini, AB’nin dönem başkanı Almanya tarafından diyalog başlatma çabası yürütülmekte olduğunu hatırlattı.

Habere göre; Yunanistan’da Türkiye’nin Türk-Yunan ilişkilerinin açık olan bütün meseleleri için koşulsuz ve şartsız bir diyalog istediği değerlendiriliyor; Yunan hükümeti, diyaloğa açık olduğunu ancak Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine son vermesi kaydıyla, belirli bir çerçeveyle diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Perde gerisinde müdahale

Haravgi “Gerilim Düşüyor. Perde Gerisinde Müdahaleler” başlıklı haberinde Yunan ve Rum yetkili makamlarının Meis bölgesindeki gerilimin düşmekte olduğundan söz ettiğine dikkat çekti.

Gazete Rum sözcü Kiriakos Kusios’un bu durumu “AB’nin, üye devlet ve diğer ülke liderlerinin müdahalesine” bağlayarak, “Türkiye’ye gerilimi azaltma jestlerinde bulunması için Rum Yönetimi’ne çeşitli karar merkezleri tarafından baskı yapıldığı duyumlarına” atıf yaptığını kaydetti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Navtex ilanından beri 5 gündür Antalya Limanı’nda demirli beklediğine de dikkat çekilen haberde Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nin bugün saat 10.00’da son gelişmeler hakkında bilgilendirilmek üzere toplanacağı bilgisi de verildi.