Liderlik sorunu var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, basın mensupları, yayın yönetmenleri ve yazarlar ile bir araya geldi.

Erhürman, erken seçim söylentilerinin hükümetin bittiğinin göstergesi olduğunu, yürütmenin ülkedeki süreçlere liderlik yapamadığını savundu.

Erhürman, salgın süreci ile birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılara değinerek, tek bir kişinin dahi işsiz kalmasına ve herhangi bir iş yerinin kapanmasına tahammülleri olmadığını vurguladı.

İnsanların işsiz kalırken, sağlık endişeleri yaşanırken ve iş yerleri kapanırken ülkenin “hükümet senaryoları” ile boğuştuğunu anlatan Erhürman, “Yönetim boşluğuna” dikkat çekti.

Erhürman, hükümetin içerisinde “sorumsuzluk, basiretsizlik ve ciddiyetsizlik bulunduğunu” ileri sürerek, hükümet edenlerin, halkın gailesini çekmediğini savundu.

Erhürman, ülkede ekonomiye dair ciddi sorunlar olduğunu söyledi, son durumla ilgili şunları kaydetti:

“4 buçuk ayda resmi olarak işsiz 840 KKTC yurttaşı kişi var. Bu resmi rakamlar dışında binlerce insan var. İşsizlik sigortasını bin 500 liraya indirdiler, bu parayla geçinen insanlar var. Bin 200 insan da yine resmi rakamlara göre kısmı çalışmaya geçti. Peki, kaç kişi işten durdu? 15 bin kişi işten durma başvurusu yaptı.”

“Özel sektör çalışırsa Maliye ayakta kalır”

Maliyenin bir şirket olmadığını ve ancak özel sektör çalışırsa Maliyenin ayakta kalacağını söyleyen Tufan Erhürman, “Bu gidişle yeni senede Türkiye’den iki kat para istemek zorunda kalacağız. Kendi ayaklarımız üzerinde durma noktasında süratle uzaklaşıyoruz” dedi.

“Erken seçim lafı hükümetin bittiğinin göstergesi”

“Ülkede bir yürütme var ve Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı bu sürece liderlik yapmıyor” diyen Tufan Erhürman, bir soru üzerine, “Bir liderlik sorunu vardır, süreçlere liderlik edilmiyor. Her alanda ülkeye liderlik için kendimi hazır görüyorum. Çünkü bunun için ortak çözümler üretmeye ve diyaloğa ihtiyaç vardır. Oysa bunun aksine ülke bölünerek yönetilmek isteniyor” yanıtını verdi.