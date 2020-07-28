Altyapı sağlamlaşıyor

Girne Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Püsküllü bölgesinde Malazgirt Sokak ve Cuma Cemiloğlu Sokak, Doğanköy’de Zeytinli Sokak, Bağ Sokak ve Narlı Sokak, Beylerbeyi’nde Çiçekli Bayır Sokak’ta asfalt serim ve yamalama çalışmaları tamamlandı.

Asfaltlama çalışmalarında yaklaşık olarak 1100 ton asfalt döküldü.

Açıklamada, Bayramdan sonra kentin çeşitli yerlerinde asfaltlama çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürdüğünü, kentin ihtiyaç duyulan bütün cadde ve sokaklarında, asfalt serim işlerini sürdürdüklerini belirtti.

Gecikme zammı uyarısı

Öte yandan Girne Belediyesi, ödenmeyen Meslek, İş Bulundurma, İşyeri Temizlik ve Levha Resimlerine 30 Ekim’den sonra gecikme zammı uygulanacağını kaydetti.

Yapılan açıklamada, ilgili vergiler hakkında itirazların 14 Ağustos’a kadar kabul edileceği de belirtildi.