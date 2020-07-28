4 şehidimiz var

Vatani görevlerini yapmak üzere KKTC'ye gelecek olan askerlerden 4’ü, Mersin'deki kazada şehit oldu.

Mersin Mut'ta askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 2 şoför hayatını kaybetti, 27 asker de yaralandı. Kaza sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk bilgilere göre kazanın fren arızası nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin'e gitti.

''İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu''

Akar, kaza yerindeki incelemelerinin ardından beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mut Devlet Hastanesi'ne geçti. Burada yaralı askerleri ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güne elim bir kaza ile başladığını belirtti.

Akar, kazada iki otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini, 4 askerin şehit olduğunu açıklayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kazada 27 askerin yaralandığını, bunlardan entübe durumdaki dördünün Mersin'deki hastanelere sevk edildiğini aktaran Akar, "Diğer yaralılarımız burada Mut Devlet Hastanesi'nde. Onları ziyaret ettik. Onlarda kritik bir durumun olmadığını memnuniyetle müşahede ettik. Özelikle bu dönemde TSK'nın, Kara Kuvvetlerimizin çok çeşitli intikalleri var. Bu intikaller sürekli yapılmakta. Bu intikallerle ilgili arkadaşlarımızın bilgisi, tecrübesi çerçevesinde olabildiğince hassas planlama yapılmakta ve olabildiğince planlı bir şekilde bu intikaller icra edilmekte" dedi.

KKTC’den taziye mesajları yayınlandı

Mersin’deki üzücü kazanın ardından KKTC’den taziye mesajları yayınlandı, Türkiye’nin acısı paylaşıldı. Kaza dolayısıyla; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başbakanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), KKTC Ülkü Ocakları, Kıbrıs Türk Kültür Derneği birer mesaj yayınladı.