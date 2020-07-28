Göletlerde biriken su oranında büyük fark

Kuzey Kıbrıs’taki Geçitköy Barajı’nda su miktarının yaklaşık 3 milyon metreküp seviyesine düştüğü belirtilirken, güneydeki barajlarda 265 milyon 808 bin metreküp su olduğu açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranının, büyük bir miktarın su temini ve sulama için kullanılmasına karşın doluluk oranı açısından sevindirici olduğunu yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’taki tüm barajlarda, 24 Temmuz tarihli ölçümler temelinde, 265 milyon 808 bin metreküp su bulunduğunu, genel doluluk oranının ise yüzde 91,4 olduğunu haber verdi. Gazete, geçen yıl ise aynı dönemde su miktarının 260 milyon 827 bin metreküp, doluluk oranının ise yüzde 89,7 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre; doluluk oranı yüzde 90’ı geçen baraj 7 baraj bulunuyor.

Kalopanayioti Barajı’nın yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu yazan gazete, bunu yüzde 97.6 ile Lefkaron, yüzde 97.4 ile Kalavasu, yüzde 94.8 ile Asprokremmu, yüzde 94.5 ile Kuri, yüzde 91 ile Evretu ve yüzde 90.4 ile Yermoseya Barajı’nın takip ettiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 10:59