TÜK’e 5 milyon TL 

Aytuğ TÜRKKAN

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Hükümet üreticiye yönelik bazı açılım kararları aldı. Çiftçilerin Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan zararlarının karşılanabilmesi adına Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) 5 milyon TL avans verilmesi kararlaştırılırken, patates üreticisine de destek kararı alındı. Ayrıca süt üreticilerinin de rahatlayabilmesi adına süt ürünleri ithalatında da teşvikler açıklandı.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Toprak Ürünleri Kurumu kontrolünde Aralık 2019 ayında ithali gerçekleştirilen ve üreticiye dağıtımı yapılan tohumluk patatesler için (20 çuvaldan fazla tohumluk satın alan üreticiye) her 25 kiloluk çuval başına üretimi yapan üreticiye 40 TL destek ödenmesine karar verdi.

Hükümet ayrıca TÜK’ün üreticiden aldığı 500 ton patatesin ihracını gerçekleştirebilmesi amacıyla yapmış olduğu paketleme maliyeti olan kilo başına 0,35 TL'nin karşılanmasına karar verdi.

Süt ürünleri ihracatına yeni teşvikler

Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu, süt ve süt mamülleri ihracatında uygulanacak ihracat teşvik desteklerine ilişkin de yeni kararlar aldı.

16 Temmuz’dan itibaren yürürlükte olan teşvikler şu şekilde:

1-Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak hellim ihracatına 4,5 TL/kg.

2-Üçüncü ülkelere yapılacak hellim ihracatına 2,5 TL/kg.

3-Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak teleme (pıhtılaştırılmış 7,0 TL/kg süt) ihracatı.

4-Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak kaşar peyniri, eritme 6,5 TL/kg peyniri, Arap tipi peynir, mozerella peyniri, delikli peynir, edam peyniri, gouda peyniri, kahvaltılık peynir ve tost peyniri ihracatına.

5-Üçüncü ülkelere yapılacak kaşar peyniri, eritme peyniri, 2,5 TL/kg Arap tipi peynir, mozerella peyniri, delikli peynir, edam peyniri, gouda peyniri, kahvaltılık peynir ve tost peyniri ihracatına teşvik verilecek…

