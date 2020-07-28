Soruşturma bitmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, ablasına bıçak çekerek; fön makinesi, saç düzleştirici, tansiyon aleti, kahve makinesi ve güneş gözlüğü gibi eşyaları çalan bununla da yetinmeyip kuzeninin evine giderek 37 ekran televizyonu çalan Tugay Çetin, dün ek tutukluluk istemi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Salih Fidan Ersan; zanlının,

21 Temmuz 2020 tarihinde, kız kardeşi E.Ç’nin evine giderek, ahşap saplı bıçak ile üzerine yürüyerek, “Ya bana para verirsin ya da canını alırım” dediğini söyledi.

Zanlının, konu evden kız kardeşine ait fön makinesi, saç düzleştirici, maşa makinesi, tansiyon aleti, kahve makinesi, saç kesme makinesi ve güneş gözlüğünü sirkat ederek ayrıldığını anlatan Ersan, zanlının, ardından kuzeni Y.T isimli şahsın evine giderek, ev içerisinden 37 ekran televizyon sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının, 23 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını aktaran Ersan, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bildirerek mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak, zanlının,

3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.