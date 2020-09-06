Salgın, e-ticareti 5 yıl ileri taşıdı

Teknoloji devi IBM’in hazırladığı ABD Perakende Endeksi’ne göre, bu yıl yüzde 20 büyümesi beklenen e-ticaret, salgın nedeniyle 5 yıl sonraki seviyesine ulaştı.

Corona virüsü salgını mağazaların bir süre kapanmasına neden olmuş ve bir süre sonra yeni kurallarla yeniden açılmıştı. Bu süreçte tüketiciler ihtiyaçlarını internet üzerinden satın almayı artırdı. Teknoloji devi IBM'nin hazırladığı ABD Perakende Endeksi'ne göre, salgın nedeniyle e-ticaret bu yıl yüzde 20 büyüyecek, perakende satışlar da yüzde 60 azalacak. Endekste, e-ticaretin 5 yıllık sıçrama yaptığı ifade edildi.



Mağazaların önemli ölçüde gerilediğine vurgu yapılan endekste, 2020'nin ilk çeyreğinde mağazalardan yapılan satışların yüzde 25 gerilediği, ikinci çeyrekte bu oranın yüzde 75'e ulaştığı kaydedildi.IBM'in araştırmasına göre salgın, tüketicilerin hangi kategorilerdeki ürünlerin gerekli olduğunu düşündüklerini de iyileştirmeye yardımcı oldu. Örneğin, karantina altında tüketiciler evlerinde çalışırken ve eğitim alırken giyimin önemi daha azaldı. Bununla birlikte bakkal, alkol ve ev tadilatı malzemeleri gibi kategorilere talep sırasıyla yüzde 12, yüzde 16 ve yüzde 14 arttı.Rapor, mağaza perakendecilerinin yeni dönemde rekabetçi kalabilmeleri için yapmaları gereken dönüşümlerden de bahsediyor. Özellikle internetten yapılan alışverişlerin mağazalardan teslim alınması gibi hizmetlerin mağazalara trafiği artırabileceği belirtildi.