‘Kafesleme çabası’

NATO’nun Türkiye ile Yunanistan arasında herhangi bir çatışma veya kaza yaşanmasını engelleyecek bir mekanizma kurma önerisi Rum basınında “NATO, Kıbrıs sorunu taktiğini tercih etti, diyalog anlaşmasını açıklayarak Yunanistan’ı kafeslemeye çalışıyor” şeklinde yorumlandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in geçtiğimiz Perşembe gecesi Türkiye ile Yunanistan’ın diyalog için anlaşmaya varıldığı açıklamasının Yunanistan tarafından yalanlandığını iddia eden Fileleftheros “NATO Yunanistan’ı peşinen Türkiye ile diyaloğa mahkûm etmek için Kıbrıs sorununa dair çabalarda da uygulananlara benzer taktik uyguladığı görünüyor” ifadesine yer verdi.

Gazete, Stoltenberg’in Perşembe gecesi Ankara ile Atina arasında görüşmelerin başladığına ilişkin açıklamasına Atina’dan yalanlama geldiğini ve Ankara’nın da bunu, Yunanistan’ı görüşmeyi reddetmekle suçladığını yazdı.

Haber, şöyle devam etti:



“NATO Genel Sekreteri’nin bu hareketi, Yunanistan’ı Türkiye ile diyaloğa gitmekten başka seçeneği kalmasın diye peşinen mahkûm etmeyi hedefliyordu. Atina’dan ifade edildiği üzere Yunanistan’ın tezlerini çok net şekilde bildiği halde Stoltenber’in bu hareketi, BM danışmanlarının –yakın geçmişte bile- Kıbrıs Rum tarafını belirli bir istikamete mahkûm etmek için yaptıklarından çok da farklı değil.”Haravgi, diyalog arayışlarıyla ilgili haberini manşetten şu başlık ve spotlarla aktardı:“Çok Taraflı Konferans İçin Nabız Yoklanıyor… Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ‘Çok Taraflı Bir Konferans Tansiyonun Düşürülmesine ve Anlaşmazlık İçerisinde Bulunduğumuz Birçok Konuya Çözüm Bulunmasına Yardımcı Olabilir’ Diyor ve Fikrin, Müdahil Taraflar ve NATO’nun Katılacağı Geniş Konu Yelpazesi Olacağı Uluslararası Bir Konferans İle İlgili Olduğunu Söylüyor.”