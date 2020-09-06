Toprağınıza sahip çıkın

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı Güzelyurt çarşısı ve pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Güzelyurt Gaziler Derneğinde toplanan halka hitap eden Arıklı, halktan topraklarına sahip çıkmalarını istedi.

Arıklı şu açıklamalarda bulundu:



"Bu topraklar Mücahitlerimizin ve Gazilerimizin bize emanetidir. Kimse 45 yıldır sahibi olduğunuz bu toprakları sizden alıp Ruma peşkeş çekemez. AİHM, Rumlara diyor ki, mülkiyet problemini takas, iade ve tazminatla çözeceksiniz. 45 yıldır o mülklerde oturanları mağdur etmeyeceksiniz" diyor. Peki bizim adımıza masaya oturan Akıncı ne yapıyor? Adamlara harita veriyor. Çözüm adına Güzelyurt ve 40 köyü Ruma vermeyi teklif ediyor. Neymiş, çözüm olacakmış. Bunun adı çözüm değil, çözülmedir. Halkı yeniden göçmen durumuna düşüren bir çözüm mümkün mü?"Bu arada Lefkede yapılacak kahvaltı toplantısı artan bulaş sebebi ile iptal edildi. Konu ile ilgili konuşan Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz, "Genel Başkanımızın talepleri doğrultusunda seçim kampanyamızı bir süre yavaşlatıyoruz. Yerel bulaşın bu kadar arttığı bir ortamda biz de sorumlu davranacağız" dedi.