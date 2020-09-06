Toprağınıza sahip çıkın

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı Güzelyurt çarşısı ve pazarını ziyaret ederek esnafla sohbet etti.
Güzelyurt Gaziler Derneğinde toplanan halka hitap eden Arıklı, halktan topraklarına sahip çıkmalarını istedi.
Arıklı şu açıklamalarda bulundu:
Bu arada Lefkede yapılacak kahvaltı toplantısı artan bulaş sebebi ile iptal edildi. Konu ile ilgili konuşan Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz, "Genel Başkanımızın talepleri doğrultusunda seçim kampanyamızı bir süre yavaşlatıyoruz. Yerel bulaşın bu kadar arttığı bir ortamda biz de sorumlu davranacağız" dedi.