Pilli: 26 vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 395 test yapıldığını ve 26 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, 4 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli yazılı açıklamasında, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini,

11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını belirtti.

Pilli, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 1395

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 26

Ülke dışından gelen vakalar: 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 11

Yerel vakalar: 8

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı: 4

Dün kaybedilen vaka sayısı: yok



Yapılan toplam test sayısı: 128.591Toplam vaka sayısı: 397İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 278Tedavisi devam eden vaka sayısı: 115Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 42Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 73Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: yok

Güney Kıbrıs'ta 5 yeni vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 3 bin 33 test sonucunda 5 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı bin 507'ye yükseldi.

Lefke’de halk bilgilendirilecek

Lefke’de virüs salgınından korunma ve alınacak tedbirler konusunda halkın yaygın bir şekilde bilgilendirilmesi ve bireysel korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla yarın bilgilendirme toplantısı yapılıyor.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun yaptığı açıklamaya göre; Lefke Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı ve Cengiz Topel Hastanesi’nin yaptığı çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen toplantı Lefke Belediyesi CittaSlow Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.

Toplantıya Lefke Belediye Başkanı, Lefke Kaymakamı, Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi, Lefke Polis Karakol Amiri ve Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na bağlı dernek başkanları katılacak.