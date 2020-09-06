Denktaş’tan GİAD’a övgü

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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “kurucu başkanlığını yaptığı” Genç İşadamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret etti.

Denktaş’tan GİAD’a övgü
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Verilen bilgiye göre, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Denktaş, burada yaptığı konuşmada, GİAD’ın Atay Ahmet Raşit ile birlikte önce derneğin kuruluşu gerçekleştirip sonrada başkanlığını yaptığı bir dernek olduğunu söyledi. Denktaş, 30 yıl boyunca GİAD’ın kuruluş ilkelerinden hiç sapmadan bugünlere geldiğini gözlemlediğini dile getirdi.
Denktaş, özgeçmişine büyük bir gurur duyarak yazdığı derneğin, sorunlara çözüm mantığı ile yaklaşan, sırf eleştiri yapmak için eleştirmeyen ve gerektiğinde yüksek perdeden ses çıkaran bir yapıda olduğunu söyledi.

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Denktaş, GİAD sayesinde Kıbrıs sorununa hakimiyeti, uzlaşı kültürünü ortaya koymak ve fikir ayrılıklarına rağmen hoşgörü ile birbirine yaklaşma gibi değerleri edindiğini söylerken, bütün bunları siyasi hayatına yansıtmış birisi olarak bugün Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yola çıktığını vurguladı.
Denktaş, GİAD üyelerinin desteğini beklediğini ifade etti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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