Kurallara uyulmalı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa Küçük Sanayi Sitesi’ndeki atölyelerle işyerlerini ziyaret ederek iş insanı, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre; ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Akıncı, zorlukların üstesinden el birliği ile gelineceğine olan inancını ifade etti.

Kapanma kararının ardından iki ayı aşkın bir süre sıfırlanan Covid-19 vakalarının, hükümetin açılımı doğru yönetememesi nedeniyle yeniden başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Halk sağlığını korumanın önüne başka kaygılar geçmemelidir. Yaşananlardan hükümetin de ders çıkarması zorunludur. Doğru kararlar bu sefer zamanında alınıp ciddiyetle uygulanmalıdır, karantina konusu bunların başında gelenidir" dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümetin yapması gerekenlerin yanı sıra, yurttaşların da maske kullanımı, kişisel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasının sıkıntıların büyümemesi için son derece önemli olduğunu hatırlattı.

Kararın alınması çok geç oldu

Öte yandan Akıncı, Hükümetin dün akşam almış olduğu kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Pandemi döneminde hükümet alınması gereken önlemleri hep geç almakla hatırlanacak” diyen Akıncı, “Umarım ve dilerim ki daha kötü sonuçlarla da anılmasın. Karantina konusunda da maalesef öyle oldu” dedi.

Akıncı değerlendirmesinde, “Temmuz ayı başından beri Cumhurbaşkanı olarak ben dahil, pek çok kurum ve kişinin uyarılarına rağmen ancak şimdi o noktaya gelinebildi. Geç de olsa alınan bu kararı “üç gün için gelenler” diyerek sulandırmak doğru değildir. Zararın neresinden dönülse kardır” diyerek hep beraber bundan sonrasına odaklanalım. Geç kalma, hata yapma lüksümüzün olmadığı günlerden geçiyoruz. Yurttaşlar olarak kendi tedbirlerimizi daha sıkı uygulamak zorunda olduğumuzu da lütfen unutmayalım.” ifadesini kullandı.