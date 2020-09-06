Kalite ve fiyat denetlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz; Tepebaşı, Çamlıbel ve Geçitköy bölgelerindeki domates üreticilerini ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre; Oğuz, üreticilerle domates üretim alanlarında yaşanan sorunlar, verimlilik, iç piyasadaki arz-talep konularında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, son günlerde domates fiyatındaki dalgalanma, hasat miktarı ve düşük kaliteyle ilgili şikayetler de ele alındı.

Dursun Oğuz, Tarım Dairesi’nin yaptığı çalışmalarda, haftalık domates tüketiminin 250 -300 ton olduğu, şu anda sadece bu bölgede yaklaşık 300 -350 ton haftalık domates hasadının yapıldığına dikkat çekti. Görüşmede, Bakan Oğuz’a domateste günlük ne kadar hasat yapıldığı, hangi toptancıya ne kadar domates verildiği ve kalite durumu konularında bilgi verildi.

Görüşme sırasında, yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan verilerde, domatesteki hasat ile iç tüketim ihtiyacının rahatlıkla karşılandığı belirlendi.

Bakan Oğuz, son günlerde domateste fiyat dalgalanması yönünde yapılan şikayetlerin suni olduğunu, domates hasadı ile iç piyasa arzındaki farkın nedenleri konusunda Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi ile emniyet güçlerinin beraber çalışma yapacaklarını kaydetti.



Ayrıca, Tarım Dairesi tarafından domatesin hasat sonrası satış noktalarının takibi için titiz bir çalışma başlatılacağı açıklandı. Bakan Oğuz, cuma günkü hasat miktarının 48 ton olduğu belirterek, bu rekoltenin yeterli olduğunu ve birçok üreticinin tarlasında yapılan incelemelerde bu verimin görüldüğünü aktardı.

Gıda denetim sonuçları açıklandı

Öte yandan Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimler sonucu Geçitköy sakinlerinden Bayram Avcı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre; 28 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Limitler Çizelgesinde” değerlendirerek sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden 38 numuneden tümünün temiz olduğu belirtilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen ürün bulunmadığı kaydedildi.

Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numunenin temiz çıktığı ifade edilen açıklamada, “Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü” tespit edilen 1 ürün bulunduğu belirtildi.