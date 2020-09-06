Kırmızı çizgi net

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin duruşlarının net olduğunu belirterek, “Biz egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmasına izin veremeyeceğiz” dedi
Yapılan açıklamaya göre; Tatar, UBP’nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’ye sahip çıkan, halktan gücünü alan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilerek KKTC’nin önünü açacağına inandıklarını vurguladı. Tatar, “Seçimde elde edeceğimiz başarı egemen eşitlik temelinde sürdürdüğümüz, dünyada hak ettiğimiz yeri alma mücadelemizin güç kazanması anlamına gelecektir ” dedi.
Tatar şunları kaydetti:
Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerdeki duruşunu ve açıklamalarını da eleştirerek, sürecin çöktüğünü ilan etmesine rağmen daha sonra geri adım attığını söyledi. Tatar, İsviçre’deki zirvelerdeki kritik yanlışların, Kıbrıs tarafının gelecekteki pozisyonunu zora soktuğunu, hamle adı altındaki tavizlerin, Türk tarafının manevra alanını daralttığını kaydetti.