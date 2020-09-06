Kırmızı çizgi net

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa ilişkin duruşlarının net olduğunu belirterek, “Biz egemenliğimizi, güvenliğimizi, kendi kendimizi yönetme kararlılığımızı savunmaya devam edeceğiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmasına izin veremeyeceğiz” dedi

Yapılan açıklamaya göre; Tatar, UBP’nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’ye sahip çıkan, halktan gücünü alan bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilerek KKTC’nin önünü açacağına inandıklarını vurguladı. Tatar, “Seçimde elde edeceğimiz başarı egemen eşitlik temelinde sürdürdüğümüz, dünyada hak ettiğimiz yeri alma mücadelemizin güç kazanması anlamına gelecektir ” dedi.

Tatar şunları kaydetti:



“Enerjimle, samimiyetimle, çalışkanlığımla, halk adamlığımla, sizlerin takdiri ile bu yola çıktım. Beni bu halk iyi tanıyor. Üniversite tahsilimden, en üst düzey şirket yöneticiliğine kadar, hayatım boyunca çalıştım. Siyasete girdim. Ülkemin her köşesini dolaştım. Halkım bendeki samimiyeti gördü. Başbakanlığa kadar çıkmamı takdir etti. Bir kez daha tekrar edeyim. Denktaş ve Eroğlu gibi efsane büyüklerimden sonra bu adaylık benim için şereftir. Tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu sizlerle taşımak da onurdur.”Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakerelerdeki duruşunu ve açıklamalarını da eleştirerek, sürecin çöktüğünü ilan etmesine rağmen daha sonra geri adım attığını söyledi. Tatar, İsviçre’deki zirvelerdeki kritik yanlışların, Kıbrıs tarafının gelecekteki pozisyonunu zora soktuğunu, hamle adı altındaki tavizlerin, Türk tarafının manevra alanını daralttığını kaydetti.