Süreç iyi yönetilmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin yönetilemediğini, vaka sayısının göz göre göre patladığını, halk sağlığının tehlikeye atıldığını, eğitimin riske edildiğini, ekonominin dibe vurduğunu savundu.

Binlerce, işyerinin kapandığını, insanların işsiz ve ekmeksiz kaldığını belirten Erhürman, “Aldıkları yanlış kararlarla, içeride vakaları tekrardan patlatmak suretiyle, şu anda çalışmakta olan esnafın müşterilerini de düşürdüler. İçeride biraz da olsun tekerlek dönmeye başlamışken, o tekerlek yeniden durma noktasına geldi. Yani ekonomiyi de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar” dedi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Taşkent köyünü ve Taşkent Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Erhürman, virüsün ülkede görüldüğü 10 Mart tarihinden itibaren sürekli, hükümete çağrılar yaptıklarını hatırlatarak, ana muhalefette olmalarına rağmen fırsatçılık yapmadıklarını, hükümete yardımcı olmaya çalıştıklarını, ancak bu çağrıların kabul görmediğini kaydetti.

Pandemi hastanesi şart



Pandemi hastanesinin gerekli olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu hastaneyi yapmak için para da vardı, yer de vardı, halk da bunu talep ediyordu, bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum da aynısını söylüyordu. Oysa 10 Mart’tan bugüne altı ay geçti, hala pandemi hastanesi yok” dedi.

“Dünya ile irtibat dahi kuramadık”

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Erhürman, bölgenin karmakarış olduğunu söyledi. Bunun da apayrı bir sıkıntı olarak sağlık, ekonomi ve eğitim sorunlarının üzerine eklendiğini kaydeden Erhürman, bu sürecin uzun süreceğini vurguladı. Bu süreçte dünya ile irtibat içerisinde olmak gerektiğini ancak bunun başarılamadığını kaydeden Erhürman,“Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz yardım ve desteği alamadık” dedi.

