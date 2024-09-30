‘Siyah altın’a önem verilmeli

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin Kıbrıs Türk kültürünü tanıtmak ve hatırlatmak için düzenlediği etkinlikler kapsamında Harnup Şenliği gerçekleştirildi.

Şenlikte, harnuptan elde edilen ürünlerin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı. Kadınları bir araya getiren şenlikte, yapılan ürünler görücüye çıkarıldı.

GİKA Koop İstasyon’da yer alan şenlikte, girişimci kadınlar hünerlerini ortaya koyarken, etkinlikle ilgili konuşan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması için bir dizi etkinlik düzenlediklerini anlattı. İçim Çağıner Kavuklu harnup şenliğinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi.

GİKAD Başkanı Kavuklu, siyah altın olarak nitelendirilen harnubun değerinin ülkede yeterince bilinmediğinin de altını çizdi.

