Cenazesi bugün

Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından Ayhan Halit Acarkan (89), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesinde ön saflarda yer alan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görev üstlenen, belediye başkanı, Türk Cemaat Meclisi Üyesi ve milletvekili olarak da Kıbrıs Türk halkına hizmet veren Acarkan, 1975 yılında oluşturulan Kurucu Meclis'te de görev yaptı.

Evli olup iki çocuk babası olan Acarkan için bugün saat 14.00’te Meclis bahçesinde tören düzenlenecek. Acarkan, saat 16.00’da Girne Nurettin Ersin Paşa Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Acarkan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

