Bölge hareketlendi

Ülkenin en güzel bölgelerinden biri olan Lefke son 3 günde iki büyük etkinliğe ev sahipliği yaptı. AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destekleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlenirken, Dünya Turizm Günü de kutlandı.

Turizm günü kutlamasında bir yıl önce yerinden sökülen ve Lefke’nin simgesi olan Muflon Heykeli’nin açılışı da yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, AB Yardım Programı tarafından Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan destekleri tanıtmak amacıyla Lefke’de “Tanıtım Günü” düzenlendi.

Tanıtım Günü kapsamında yapılan etkinliklerle Kıbrıs Türk toplumunun mevcut ve gelecekteki AB destekli projeleri hakkında bilgi edinmesini sağlandı ve AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik uzun vadeli taahhüdü vurgulandı.

İlk etkinlik olan “Deneyim ve Fırsatlar Oturumu”, Lefke’deki sivil toplum kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, yerel üreticiler ve gençleri bir araya getirdi.

Etkinlikte, eğitim, tarım, öğrenci bursu, KOBİ ve STK alanlarında destek sağlayan altı farklı AB Yardım Programı projesinin tanıtımı yapıldı. Bunun yanında, AB Yardım Programı’ndan yararlanan faydalanıcılar da uygulamayla ilgili deneyimlerini paylaştılar.

Tanıtım Günü'nün ikinci bölümü olan açık hava etkinliği ise Gemikonağı Kordon Boyunda çok sayıda Lefkeli’yi ağırladı. Katılımcılar canlı müzik eşliğinde AB destekli proje stantlarını ziyaret ederek bilgi edindiler.

Turizm günü kutlandı

Öte yandan Lefke’de Dünya Turizm Günü kutlanırken, Muflon Heykeli’nin açılışı yapıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen etkinlikte Gemikonağı Sahilinde Halk Dansları gösterisi sunuldu, kırsal turizmi önemseyin mesajı verildi.