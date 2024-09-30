Yazık oldu

Girne- Tatlısu anayolunun Esentepe kavşağında dün sabah meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ukrayna vatandaşı Oleksandr Aksonov, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araç sürücüsü 62 yaşındaki Refika Kavalcı ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, kaza Girne - Tatlısu anayolunun 28-29. km'leri arasında meydana geldi.

KD 869 plakalı salon aracıyla Tatlısu istikametine doğru seyreden Refika Kavalcı karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun güney kısmındaki Atatürk Caddesine dikkatsizce dönüşe geçti.

Sürücü o esnada karşı istikametten gelen İskele'de sakin Ukrayna vatandaşı Oleksandr Aksonov yönetimindeki 6H 7957 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, yolun güney kısmından dışarıya çıkıp konteynere ve demir korkuluklara çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Aksonov, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında, KD 869 plakalı araç sürücüsü Refika Kavalcı tutuklandı.

