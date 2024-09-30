Tümü Afrikalı 

Lefkoşa ve Gönyeli’de devriye gezen ekipler ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Musa Shaika Joe Ansu, Samuel Chiduzıe Iwunzi,Liberya uyruklu Gine uyruklu Abdoulaye Camara ile Alexander N. Gweh’i tespit ederek, tutukladı.

Zanlılar dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlıların KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Adli Şube ekipleri tarafından, yolun kenarında yürümekte olan Musa Shaıka Joe Ansu’nun yapılan muhaceret kontrolünde 6 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 512 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte saat 13.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Atılgan Plaza Öğrenci Yurdu önünde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen Samuel Chiduzie Iwunzi’nin ise 19 Nisan 2020 tarihinden itibaren bin 623 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, yine 28 Eylül 2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen Abdoulaye Camara ile Alexander N. Gweh’in de 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplamda bin 34 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden ifade alınacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 09:58