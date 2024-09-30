Suç cenneti

Ömer KADİROĞLU

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hafta sonunda yapmış olduğu asayiş ve trafik denetimlerinde yine çok sayıda sürücüye ceza yağdı. Denetimler sırasında 7 bin 637 araç kontrol edildi; bin 587 sürücüye ceza yazıldı, 213 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsü de tutuklandı. En fazla suçun Lefkoşa’da işlendiği ortaya çıktı.

Diyalog muhabirinin de izlediği denetimler sırasında polis şüpheli kişilere alkol testi yaptı.

Ancak; en fazla cezanın aşırı süratli araç kullanan sürücülere verildiği, bunu cep telefonunun izlediği belirtildi.

Bu arada 141 aracın ruhsatsız, 45’inin de sigortasız kullanıldığı ortaya çıktı. Polis sürücülere ceza keserken, benzeri suçların tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

Lefkoşa’da 60 araç trafikten men edildi

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde önceki eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda, ise toplam 2 bin 270 araç sürücüsü kontrol edildi; 568 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı, 60 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da 353 sürücüye ceza yazıldı

Gazimağusa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 109 araç sürücüsü kontrol edildi, 353 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 49 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Girne’de 2 sürücü tutuklandı

Girne’de denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam bin 968 araç sürücüsü kontrol edildi ve 245 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 24 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt ve İskele’de sürücülere ceza yağdı

Güzelyurt'ta eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 590 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimleri sonucunda 81 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 10 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 700 araç sürücüsü kontrol edilirken, 340 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 62 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 606

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 161

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 141

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 49

Sigortasız araç kullanmak: 45

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 16

Ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak: 7

Trafik ışıklarına uymamak: 5

Elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak: 4

Diğer trafik suçları: 553

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 09:58