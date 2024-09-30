Aralarında  4 çocuk var

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapan 3 Suriyeli yetişkin ile yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4 çocuk Güvercinlik köyünde tespit edildi.

Suriyeli Hafız El-Khaleef İmad El Yasin, Afra Hasan Barakat’ı tutuklayan polis, 4 çocuğu ise sosyal hizmet görevlileri eşliğinde yurda yerleştirdi.

Suriyeli mülteciler dün çocuklarla birlikte mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme 3 gün tutukluluk emri verirken, erkek zanlılar Hafız El-Khaleef ile İmad El Yasin’in hücrede, Afra Hasan Barakat ile 4 çocuğun ise öğrenci yurdundan kalacağı belirtildi.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis memuru, 28 Eylül 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da, henüz tespit edilemeyen bir yerde, Hafız El-Khaleef ,İmad El Yasin, Afra Hasan Barakat’ın beraberlerindeki 4 çocukla askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini söyledi. Polis memuru, Suriye uyruklu şahısların aynı tarihte Güvercinlik köyü içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.