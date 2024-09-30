Her zaman gündemde

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Maraş'taki köy ziyaretinde Seracılar Birliği ile halk arasında hayat pahalılığı üzerine tartışmalara katıldı. Arıklı, YDP'nin hükümetin ortağı olduğunu vurgulayarak, bu konuların ülkenin en önemli meselelerinden biri olduğunu ve partisinin görüşlerini açıklamakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Arıklı, bir süredir gerçekleştirdiği köy ziyaretleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazimağusa’da Seracılar Birliği Başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen Arıklı, burada hayat pahalılığı üzerine tartışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Bir müddetten beri köy ziyaretleri yapıyorum. Önckei gün Maraş’ta idim. Maraş”ta Seracılar Birliği Başkan ve Yöneticileri ile bir kahvede halkın huzurunda tartıştık. Pek anlaştığımızı söyleyemem. Ama Birlik Yönetiminden bir arkadaş; “Bakanım sizin sahanız Ulaştırma. Bu konulara niye giriyorsunuz?” diye sordu. Aslında bu tür sorular ile zaman zaman karşılaşıyorum. Bakanlığım dışındaki konularda görüş beyan etmemi yanlış bulanlar var. Arkadaşlar, YDP bu Hükümetin ortağıdır. Ben de hükumet ortağı bir siyasi Partinin Genel Başkanıyım. Hayat pahalılığı bu ülkenin ve Hükümetin en önemli sorunudur. Ben YDP Başkanı ve Hükümetin bir üyesi olarak elbette ki bu konularda Partimin görüşlerini açıklamak zorundayım.”

