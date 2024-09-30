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İngiltere’den daha pahalı

Açık pazarda üzümün kilosu 120, incirin de 200 liradan satıldı

İngiltere’den daha pahalı

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa açık Pazar’da dün üzümün kilosu 120, incirin de 200 liradan satışa sunuldu. Taze fasulye 150 lira, kivi 100, domates 80, salatalık 40 liradan alıcı bekledi. Limonun fiyatı da 50 lira olurken,  havuç 40 liradan satışa sunuldu. 
Pazarda alış-veriş yapan ve geçtiğimiz hafta içinde Londra’dan geldiğini söyleyen bir vatandaş “özellikle üzümün fiyatı İngiltere’deki fiyatın üzerine çıktı” dedi.
Diyalog muhabirine konuşan vatandaş, Kuzey Kıbrıs’ın, Avrupa’dan daha pahalı bir ülke haline geldiğini söyledi.

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi: 
İncir: 200 TL
Fasulye: 150 TL
Üzüm: 120 TL
Bamya: 120 TL
Cennet hurması: 100 TL
Kivi: 100 TL
Lahana: 90 TL
Kolokas: 90 TL
Domates:80  TL
Şeftali: 80 TL
Patates: 60 TL
Salatalık: 50 TL
Soğan: 45 TL
Mandalina: 40 TL
Havuç: 40 TL

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YORUMLAR
KKTC
KKTC - 2 saat Önce

Yalan.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 2 saat Önce

Öyle KAFAYA ÖYLE TRAŞ YAKIŞMAZ MI YANİ !
KKTC’nin BU GÜNLERİNİ BİLE YARINLARDA ÇOK ARAYACAĞIZ !
ETME BULMA DÜNYAMIZA HOŞ GELDINIZ !

Sufi
Sufi - 1 saniye Önce

Bu hırsızlarla ancak bu kadar..Çakmak hasan kibrit hüseyin toplandılar hükümet oldular..Yiyen yine çalan çalana zıkkımları olsun...Ne bilgileri var,ne öngörüleri var,ne siyasetleri ne politikaları vs..İşte böyle...Yarattığınız esere bakın ve sevinin bre aptal kıbrıslılar..Şikayet etmeye ne hakkınız var,beter olursunuz inşAllah...

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