İngiltere’den daha pahalı

Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa açık Pazar’da dün üzümün kilosu 120, incirin de 200 liradan satışa sunuldu. Taze fasulye 150 lira, kivi 100, domates 80, salatalık 40 liradan alıcı bekledi. Limonun fiyatı da 50 lira olurken, havuç 40 liradan satışa sunuldu.

Pazarda alış-veriş yapan ve geçtiğimiz hafta içinde Londra’dan geldiğini söyleyen bir vatandaş “özellikle üzümün fiyatı İngiltere’deki fiyatın üzerine çıktı” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaş, Kuzey Kıbrıs’ın, Avrupa’dan daha pahalı bir ülke haline geldiğini söyledi.

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi:

İncir: 200 TL

Fasulye: 150 TL

Üzüm: 120 TL

Bamya: 120 TL

Cennet hurması: 100 TL

Kivi: 100 TL

Lahana: 90 TL

Kolokas: 90 TL

Domates:80 TL

Şeftali: 80 TL

Patates: 60 TL

Salatalık: 50 TL

Soğan: 45 TL

Mandalina: 40 TL

Havuç: 40 TL