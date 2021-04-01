Son şans olacak

Genel Tarım Sigortası Fonu Genel Müdürü İpek Kızılduman, ekilen, dikilen ve nadasa bırakılan arazileri için beyan yapamayan üreticiler için beyan süresinin, son kez olmak üzere yarına kadar uzatıldığını duyurdu.

Kızılduman yaptığı açıklamada, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler için yapılacak beyanların, sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceğini belirterek, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği takdirde, beyan başvurusunun kabul edilmeyeceğini ifade etti. Kızılduman, başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve bölge tarım dairelerinden alınacağını kaydetti.

Patates itirazları

Kızılduman ayrıca, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince 2020 Sonbahar Patates ekimi yapılan arazilerle ilgili yasal itiraz süresinde teknik komite bulgularına itiraz etmiş olan ancak askı listesindeki komite bulgusu sonucunun olumlu sonuçlanmadığını gören üreticilerin Fon müdürlüğüne yine yarına kadar itirazda bulunabileceğini bildirdi.



Düşük tazminatları ödendi

İpek Kızılduman yaptığı bir diğer açıklamada, Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince, Ocak ve Şubat ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 233 üreticiye, 393 vaka için toplam 282.960,00 TL tazminat ödendiğini belirtti.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını ifade eden Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini kaydetti.