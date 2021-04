‘Görüşümüz alınmadı’

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, Sağlık Bakanlığı ve Res-Bir işbirliği ile restoranların Covid-19 önlemleri çerçevesinde özel güvenlik şirketi tarafından denetlenmesini eleştirerek, bunu profesyonellikten uzak bulduklarını savundu.

Can, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Böyle bir hizmet alımı yapılacaksa yıllardır yiyecek-içecek sektöründe eğitimler ve denetimler düzenleyen Gıda Mühendisleri Odası’nın görüşü alınmadan yapılması kabul edilemezdir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na bu karardan dönülmesi için çağrıda bulunan Can, özel sektörde restoran denetimlerinin Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde bulunan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, hem uzman kadrosu bulunan belediyeler, hem de Gıda Mühendisleri tarafından yapıldığını vurguladı. Can, “Özel bir Güvenlik Şirketi’nin konu ile ilgili uzmanlığı ve tecrübesi nedir?” diye sordu.

Sıdıka Can, günübirlik kararlar ve uygulamalardan vazgeçip, toplumun sağlığı için uzun vadeli ve uzman görüşleri alınarak denetim planları oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, gıda işletmelerinin denetiminin tüm kalite parametrelerini içeren bütünlüklü bir denetim olması gerektiğine dikkat çekti.

Güngördü: Kabul etmiyoruz

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, restoranların Covid-19 önlemleri açısından özel bir güvenlik şirketi tarafından denetleneceğini öğrendiklerini ancak yasal denetim yetkisinin belediyelerde olduğunu vurguladı.

Güngördü yaptığı yazılı açıklamada, konuyu geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberlerden öğrendiklerine işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

“KKTC Sağlık Bakanlığı ve Res-Bir işbirliği altında imzalanan protokolde; restoranların Covid-19 önlemleri açısından özel bir güvenlik şirketi tarafından denetleneceği’ bilgisini hayretler içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Sadece pandemi döneminde değil tüm zamanları kapsayan ‘Halk Sağlığının korunması’ konusu Merkezi Devlet otoritesinin belirlediği yasal mevzuat çerçevesinde Yerel Yönetimlere düşen en asli görevlerin başındadır. Özellikle böylesi kritik bir dönemde belediyelerin bilgisi, fikri sorulmadan, konu ile ilgili de önceden içerik paylaşımı yapılmadan karar üretilmesini hiçbir şekilde uygun bulmuyoruz, kabul etmiyoruz.”

Yiyecek içecek ile ilgili sektörlerde Covid-19 uygulamalarının tek başına izole bir konu olarak değerlendirilmesinin, çok büyük bir teknik yanlış olduğuna dikkat çeken Güngördü, gıda ile ilgili olan işyerlerinde genel hijyen ve gıda güvenliği konuları kapsamı içerisinde bütünlüklü olarak değerlendirilmesi gereken Covid önlemlerinin kontrolünün; resmi denetim ekipleri tarafından sürekli izlenerek, gerektiği durumlarda halk sağlığının korunması için yaptırımlar uygulandığını vurguladı.