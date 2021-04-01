Mart ayı içinde 723 milyonluk ödeme

Maliye Bakanlığı 1-31 Mart 2021 ayı içerisinde 723 milyon 228 bin, 440 TL 33 kuruş ödeme yaptı.

Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemeleri rutin olarak devam ettiğini bildirdi.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, halkın bilgi alma hakkını göz önünde bulunduran Maliye Bakanlığı’nın, her ay yapılan ödemeleri kalem kalem kamuoyu ile paylaştığı kaydedildi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı tarafından mükellefiyetleri olan ödemelerin imkanlar çerçevesinde devam edeceğini, ödemelerin daha önce olduğu gibi ilerleyen zamanlarda da her ay kalem kalem kamuoyunun bilgisine sunulacağını kaydetti.

Ödemelere ilişkin bilgi şöyle:

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Mart 2021’den 31 Mart 2021’e kadar ödenen maaşların toplamı; 427 milyon, 797 bin TL.

Piyasaya ise maaş ve maaş nitelikli ödemelerin dışında toplam; 186 milyon, 552 bin TL.

Covid-19 kapsamında harcanan ödemeler toplam; 108 milyon, 681 bin TL.

Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Mart ayı içerisinde toplam; 723 milyon 228 bin TL’lik ödeme yaptı.