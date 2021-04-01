‘Herkesin yararına’

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in “Athienu”daki (Kiracıköy) hellim üretim tesisini ziyaretinde, 29 Mart’ı “Kıbrıs, ekonomi, hayvancılık ve peynir üreticiliği açısından tarihî” diye niteledi. Kıbrıslı Türklere “devlet olarak işlersek avantajlar edinebiliriz” iddiasıyla seslenen Anastasiadis, şunları savundu:

“Hellim ihracatı 250 milyon Euro’ya ulaşıyor ve tescil ile birlikte bu miktarın yalnız Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın da faydalanacağını umuyoruz. Devlet olarak işlersek avantajlara sahip olabiliriz, güçlü bir mesajdır. Devlet derken, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği’nin sağladığı benzer katkılardan ne kadar faydalanabileceğimiz mesajını veriyorum.”

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis dün düzenlediği basın toplantısında, küçükbaş hayvan besicileri ve peynir üreticileri tarafından dile getirilen kaygılara ve yeni gelişmeyle açılan perspektiflere değindi. Uluslararası örgüt tarafından yapılacak yeni denetim çerçevesine uyum, oluşacak hellim talebi için süt yeterliliği konularına değinen ve hellim dosyasında gelecekte müktesebata uygun iyileştirmeler yapılabileceğine işaret eden Kadis “bütün paydaşlar önümüzdeki günlerde kurulacak teknik gruba katılırsa bu sorunlar çok daha etkin çözülebilir” dedi.

KKTC’deki denetimler

Komisyon tarafından onaylanan hukuki metinlerin, Rum Yönetiminin “Bureau Veritas” isimli uluslararası örgütü, gerek Kuzey’de gerek Güney’de hellim dosyasındaki standartlara uyum denetimini gerçekleştirmek üzere yetkilendirmesini öngördüğünü ileri süren gazetenin iddiasına göre, KKTC’de bitki sağlık denetimi yapmak için uluslararası örgüt yetkilendirme yetkisi de Rum Yönetimine veriliyor.

Gazete Rum Yönetimi tarafından yetkilendirilecek uluslararası örgütün, bitki sağlığı standartlarına ve MKÜ standartlarına uygun bulduğu ürünlerin Yeşil Hat üzerinden ihraç edilebileceğini, bunun da Kıbrıslı Türklere, ürettikleri hellim ürününü Avrupa piyasasına meşru ihraç olanağı vereceğini yazdı, Rum tarafındaki bitki sağlık denetimlerinin ise Rum devlet birimleri tarafından yapılacağını ekledi.

Partiler de memnun

Bu arada AKEL, DİSİ ve EDEK partileri hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescilini memnuniyetle karşıladı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Hellimin tescil edilmesi millî hedefi başarıldı”, AKEL Milletvekili ve Meclis Tarım Komitesi üyesi Andreas Kafkalias “Tescil kararı geleneksel ürünümüz için bir dönüm noktasıdır” ve EDEK de “Hellimin tescili Kıbrıs için birçok faydası olan olumlu bir gelişme” dedi.