Teröre lanet okudu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EOKA terör örgütü ile Anavatan Türkiye’nin başına musallat edilen tüm terör örgütlerini lanetledi; vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlere Allah’tan rahmet diledi; gazileri de saygıyla selamladı.

1 Nisan EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Tatar, bugün kendi vatanlarında, kendi devletlerinde, Anavatan Türkiye’nin ve Türk ordusunun güvencesi altında huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını vurguladı.

Rum saldırılarının, izolasyonlar, ambargolar, ekonomiye yönelik yıkıcı faaliyetler, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması, Türk askerinin uzaklaştırılması ve devletin yok edilmesi hedefleriyle, şekil ve yöntem değiştirerek devam ettiğini belirten Tatar, geçmişte olduğu gibi, bunlara karşı da direndiklerini ve direnmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şöyle dedi:

“Cenevre’de 27-29 Nisan’da yapılacak olan gayri resmi 5+BM toplantısına yönelik olarak çalışma ve hazırlıklarımız devam ederken, bölgenin en güçlü ve en büyük ülkesi olan Anavatan Türkiye tarafından desteklenen ve uluslararası alanda da büyük yankı yaratan yan yana yaşayan eşit egemen iki devletin varlığına dayalı çözüm şeklini masaya getireceğiz. Bundan da geri dönüş olmayacaktır.”

Erdoğan’a teşekkür

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun “kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususun vazgeçilemez olduğunu” açıklaması da bizlere büyük güç vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretteki konuşmasında, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yıllardan beridir çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirterek, Kıbrıslı Türklerin evlerinden alınmaları, yolda giderken kaybolmaları, iş yerlerinde EOKA’cılar tarafından alınmaları, kurşuna dizilip öldürülmeleri, yıllar sonra toplu mezarlarda ve kuyularda bulunmaları gibi olayların yaşandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas sıkıntıyı yaşayan Kıbrıslı Türk ailelerdir” diyerek, Milletvekili Cengiz Ratip gibi birçok kişinin naaşına halen ulaşılamadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ilk başkanı Latife Bilgen’i yad ederek, 20 yıl KŞK Başkanlığı yapan babası Rüstem Tatar’a, Gülden Plümer Küçük’e ve şu anki KŞK Başkanı Hakkı Müftüzade’ye tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Aşır: Tatar’ın her zaman yanındayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Ahmet Aşır, Kıbrıs müzakerelerinde 2 devletliliği savunduğu için Tatar’ın her zaman yanında duracaklarını, destekçisi olacaklarını söylemek amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde defnedilen şehitlere devlet töreni düzenlenmemesini eleştiren, bundan üzüntü duyduklarını kaydeden Aşır, ilerleyen günlerde aynı şeyin olmaması için Tatar’ın gerekeni yapmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, yıllarca Muratağa Atlılar Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin her faaliyetinde yanlarında olduğunu, acılarını paylaştığını, bütün yaşananlara dayanabilmenin insan üstü bir sabır ile direnç gerektiğini kaydetti.

Mavi Vatan Derneği’nden Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Dernek Başkanı Cihangir Özyer, görüşmede yaptığı konuşmada, 15 kişi bir araya gelerek Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği’ni kurduklarını kaydetti ve Türkiye’de bir Mavi Vatan Derneği olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, mavi vatanın toprağın dışındaki vatan olduğunu kaydetti ve “mavi vatan dediğimiz denizler de bizimdir, bizim yetki alanlarımızın içerisindedir ve deniz dipleri yine vatan toprağıdır, ama aynı zamanda deniz suyunun içerisindeki her türlü zenginlik de vatanın bir parçasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs eski Kıbrıs değildir, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir” diye konuştu.

Radyocularla çevrim içi görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yayın yapan radyoların temsilcileri ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştirerek, KKTC’de radyoculuğun geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kızılay hep yanımızdaydı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı heyetini kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Tatar, 1960’lı yıllardan beridir adada faaliyet sürdüren Türk Kızılayı’nın her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu vurguladı.

Kan bağışı farkındalığının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın sahada yürüttüğü kan bağış kampanyalarına Türk Kızılay’ın verdiği destekler için teşekkür etti.

Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyonu Başkanı Recep Günaydın ise, devletin kan ihtiyacının yaklaşık %50’sinin Kızılay kampanyalarınca sağlandığını belirterek, Türk Kızılayı'nın dünya genelinde ve KKTC’de yürüttüğü projeler ve eğitimler hakkında bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 10:37