‘Çok zordayız’

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Üst Kurulu’nun kararları çerçevesinde kısa bir süre yeniden çalışmaya başlayan lokantaların işletmecileri gidişattan hiç de memnun değil. “Ülkede turist yok, öğrenci yok” diyen lokantacılar, yerli halkın da alım gücünün her geçen gün azalması nedeniyle işlerin kötüye gittiğini söyledi.

Yetkililerin turizm konusunda acil önlem almasını isteyen Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki lokanta işletmecileri, kira ve sosyal yatırımları karşılamada zorlandıklarını ve moral bozucu bu durumdan kurtulmak için çarşıda turist görmek istediklerini belirtti.

Ne dediler…?

Yunus Sıltah

“Satışlarımız ne yazık ki çok kötü bir durumda. Günde iki ya da üç masa geliyor, eski işlerimizden eser yok. Gelirlerimiz; vergi, tüccar, elektrik, su gibi dükkân giderlerini karşılamıyor. İş yeri bir tarafa evimizi bile geçindiremiyoruz. Evimin elektriği kesildi. Üç çocuk okutuyorum ancak tablet ile online eğitim çıkardılar bu nedenle onları okutamıyorum. Daha önce ülkede turist ve öğrenciler vardı bu nedenle işlerimiz iyiydi. Şu an hiçbiri olmadığı askerler de izne çıkmadığı için esnaf zor günler geçiriyor. Ülkeye ivedilikle öğrenci ve turistlerin getirilmesi için çalışılmalıdır, yoksa çok daha kötü günlerle karşı karşıya kalacağız.”

Onur Tikit

“Satışlar pandemi nedeniyle düştü. Ülkede öğrenci yok, asker izne çıkmıyor ve turistler gelemiyor. Bu nedenle de işlerimiz büyük oranda sıkıntıya girdi. Gerekirse tam açılma ile öğrencilerin, turistlerin ülkeye gelmesi sağlanmalıdır. Özellikle sınır kapılarının tekrardan açılması gerekiyor. Eğer bu süreç böyle devam ederse çok daha kötü günler yaşayacağız.”

Murat İpek

“Pandemi ile birlikte işlerimiz çok kötü bir hale geldi. Her şeyin başı sağlık ama ekonomi çökmüş durumdadır. Gelirlerimiz hiçbir şekilde giderlerimizi karşılamıyor. Şu anda eski işlerimizin onda biri bile yoktur. Pandemi başladı başlayalı kar etmeyi bırakın günü bile kurtaramıyoruz. Ülkede şu anda öğrenci ve turist yok, bundan dolayı da işlerimiz olumsuz etkileniyor. Bir an önce turist ve öğrencilerin gelmesi, askerlere çarşı izinlerinin verilmesi gerekiyor.”

Hasan Hazırlar

“İşlerimiz çok kötü durumda. İş yerimde 35 masa var ancak günde sadece 5 masaya hizmet veriyorum. Turist ve öğrenci olmadığı için sıkıntılı günler geçiriyoruz. Daha önce işlerimiz çok güzeldi ancak pandemi ile birlikte bitti. Kapalılık sürecinde devletten sadece bin 500 TL destek verildi; onu da kimisi aldı kimisi alamadı. Bir an önce bir açılım olması, ülkeye turist ve öğrencinin getirilmesi gerekiyor.”

Balcan Dinçvurur

“Pandemiden sonra işlerimiz çok fazla düştü. Büyük zorluklarla işimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ülkede öğrenci yok, asker izne çıkamıyor ve turist de olmayınca işler her geçen gün daha kötü bir hale geliyor. Burada olan insanlar da ancak evlerinin ver çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu zor günlerde devletten bir destek göremedik. Ülkemiz öğrenci ve turiste endeksli olduğu için açılım gereklidir. Bu süreçte ülkedeki turizmin önemini çok net bir şekilde anladık.”

Metin Kutlu

“İşler kötü bir umutla düzelecek diye bekliyoruz ancak kapanmalar nedeniyle hevesimiz kaçtı. Ülkede öğrenci ve turist yok, askerler izne çıkamadığı için resmen bir enkazla karşı karşıyayız. Dükkânı açtığımızda 500 lira giderimiz var ancak dükkânı gün sonunda kapattığımızda giderin karşılanmadığını görüyoruz. Bir an önce esnafın yüzünün gülmesi için bir açılım olmalı ve ülkeye hem öğrenci hem de turist getirilmeli.”