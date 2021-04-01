Sıkıntılar hat safhada

Serdar ŞENGÜL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, online eğitimde sıkıntılar olduğunu ifade etti. Amcaoğlu, özellikle üniversite eğitiminde ve sınavların denetiminde sorunlar yaşandığını açıkladı. Amcaoğlu, “Şu anda yurt dışında olan ve sınavlara online katılan kişilerin denetimiyle ilgili sıkıntılar had safhaya çıkmıştır. Çünkü sınav ölçme ve değerlendirme yüz yüze eğitimde olduğu gibi online sistem de başarılı değildir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, 12’nci sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili eleştirilere de değindi. Amcaoğlu, 12’nci sınıfların sınavlara katılıp mezun olması için eğitime başladıklarını ifade etti.

Ucube mezuniyet kavramı doğdu

tv2020’de yayınlanan Güne Merhaba programına konuk olan Bakan Amcaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Amcaoğlu, pandemi nedeniyle gerek üniversite gerek devlet ve özel okullarda online sisteme geçildiğini ancak bunun beraberinde bazı sıkıntılar doğurduğunu söyledi.

Amcaoğlu, en büyük sorunun üniversite okuyan kişilerin sınavlarının denetiminde yaşandığını açıkladı.

Amcaoğlu, “Üniversitelerin online eğitim sistemini denetleyen bir sistem var mı sorusu üzerine şunları söyledi: Sadece ben söylemiyorum eğitime yıllarını vermiş uzmanları da dile getiriyor; online eğitim asla yüz yüze eğitim gibi olamaz. Şu anda yurt dışında olan ve sınavlara online katılan kişilerin denetimiyle ilgili sıkıntılar had safhaya çıkmıştır. Çünkü sınav ölçme ve değerlendirme yüz yüze eğitimde olduğu gibi online sistem de başarılı değildir.

Hatta Dünyada ‘Pandemi dönemi mezunu’ gibi ucube mezuniyet kavramları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle biz özellikle; sağlık, mimar-mühendislik gibi uygulamalı fakültelerde okuyanları davet ediyoruz.”

İhtiyaç fazlası bölümler var

Bakan Amcaoğlu, üniversitelerde ihtiyaç fazlası bölümler olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Bize gerek online gerek yüz yüze burs başvurusunda bulunan çocuklara beden eğitimi, avukatlık ve eczacılık gibi bölümlerin ihtiyaç fazlası olduğunu söylüyoruz. Ve eğer bu ülkede yaşayacaklarsa iş bulma noktasında sıkıntı çekecekleri uyarısında bulunuyoruz. Hatta bu bölümlerde okumak isteyenlere burs vermek noktasında geri duruyoruz.

Çocukların geleceği için eğitimi başlattık

Amcaoğlu, 12’inci sınıf öğrencilerinin seyreltilmiş eğitime başlamasıyla bazı kesimler tarafından eleştirildiklerini belirterek, şunları ifade etti: “Aşı olmadan öğrencilerin derse başlaması eleştirildi. Ancak Sağlık Üst Komitesi, 50 yaş ve üzeri ile 45 yaş ve üzeri kişilerin aşılaması bittikten sonra eğitimin açılması yönünde görüş verdi. Biz de bu noktadan hareket ederek, 12. Sınıflar hariç eğitimi online devam ettiriyoruz. Ancak son yılları olan ve mezun olmayı bekleyen 12’inci sınıflara sınava girmeleri ve mezuniyet yaşamaları için imkan tanıdık. Bu imkânı tanıdık ki bu çocuklarımız mezun olup üniversiteye hazırlanabilsin, istikbalini çizebilsin.”